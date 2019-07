Guillermo García y Carolina Perpetuo opinan que Residente de Calle 13 es un “pendej# oportunista”

Entornointeligente.com /

A través de sus redes sociales los actores Guillermo García y Carolina Perpetuo, criticaron al cantante Residente de Calle 13 por su pasado chavista. Junto a una fotografía donde aparece el cantante boricua luciendo una camisa que dice: “Chavez nominado mejor artista pop”, Guillermo García le dijo de todo a Residente por su pasado chavista, donde admitió amar y querer al ex Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

VER TAMBIÉN — UN SUEÑO- Chyno mostró su apoyo al venezolano que se hizo viral cantando en las calles de Colombia

“@Residente de Calle 13 no es más que un pendej* oportunista. De esos que se prostituyó al servicio del chavismo. Maduro es tan bien el legado de”artistas” como tú. Y con respecto q nuestro pueblos… te falta demasiada CALLE! Prohibido Olvidar #venezuela”, escribió junto a la fotografía.

View this post on Instagram

@Residente de Calle 13 no es más que un pendejo oportunista. De esos que se prostituyó al servicio del chavismo. Maduro es tan bien el legado de”artistas” como tú. Y con respecto q nuestro pueblos… te falta demasiada CALLE! Prohibido Olvidar #venezuela

A post shared by Guillermo Garcia (@elguillegarciaa) on Jul 26, 2019 at 12:06pm PDT

Como era de esperarse, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Fueron muchos los que opinaron que Residente es un “oportunista”.

El mensaje que más nos llamó la atención fue el de la actriz venezolana Carolina Perpetuo, quien aseguró que en varias oportunidades le escribió a Residente para que se documentará acerca de lo que realmente comenzaba a suceder en Venezuela en aquel momento, durante el gobierno de Hugo Chávez.

“Así mismo es @elguillegarciaa yo a este Caballero @residente le escribí de manera persistente por el Tweeter, hace ya años, cuando el iba a Venezuela con gran frecuencia ha amenizar las tarimas del Chavez donde además de cantar, también arengaba con monserga ideológico y política, aparte de ir a visitar al Tiranosaurio a Miraflores para abrazarse con el; le pedía que averiguara!!!! Que preguntara sobre la Libertad de Expresión! (El que tan Bembetero y Petulante es vía verbo!) que averiguara sobre la anulación del estado de derecho de nuestra nación! Sobre la persecución y criminalización de la disidencia política! Sobre las detenciones injustificadas, la tortita y violacion de los Derechos humanos!”, escribió.

La primera actriz, aseguró que el cantante solo la señaló por hacerle dicha petición.

“Y solo tuvo la “deferencia” de responder despreciativamente ha todos mis señalamientos y lanzándome a su Jauria Devota de Seguidores para que me insultaran! Al mejor estilo de Chávez! Recibí toda clase de insultos, ofensas e Improperios (Cosa QUE ME RESBALA!!!!!!!! AYER! HOY! MAÑANA Y SIEMPRE!!!!!!!) pero este es el Talante Democrático de este Señor que se cree el máximo Pontífice de la Verdad y la Justicia! NO TIENE MORAL!”.

“Es un Comunista más incoherente que viaja por el mundo con pasaporte Estadounidense y que bastantes miles de $$$$$$$$$$$ le sacó a la Robolucion! Por que de gratis no le canto a la Robolucion! Ahora sobre Vzla NI PÍO DICE! NI DISCULPAS OFRECE POR LOS AÑOS QUE SE MANTUVO DE ESPALDAS A NUESTRAS VOCES DE DENUNCIA!!!!!!!!”, aseguró la sensual rubia.

Es importante destacar que durante el gobierno de Hugo Chávez, el cantante puertorriqueño le demostró el afecto y el apoyo que sentía hacia el. En varias oportunidades el boricua ofreció shows en Venezuela, patrocinados por el gobierno chavista.

Redacción GossipVzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com