Ilustración: Ramiro Alonso

Guillermo Freijido, docente de música, vuelve a la cárcel por los delitos sexuales que cometió contra niños Publicado el 15 de agosto de 2022 Delitos 2 minutos de lectura Juan Fagúndez, su abogado defensor, plantea que va a pedir su liberación «hoy mismo» porque «ya cumplió su pena». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Guillermo Freijido, exdocente de música, fue imputado en 2018 por reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado . Cuando fue detenido, era docente de música en centros educativos y en el programa televisivo Masterclass, de Teledoce , en el que tutoreaba clases de niñas y niños. La denuncia penal fue presentada por su expareja. Lo acusó de cometer un delito sexual contra su hijo, que en aquel entonces tenía 11 años.

Tres años antes de ser denunciado por el delito que lo llevó a la cárcel, también había sido denunciado por padres del Crandon por delitos sexuales. Dos alumnos lo denunciaron por abuso sexual en 2014, pero solo uno continuó el trámite judicial. En aquel momento, el caso se archivó. Fue reabierto cuando el abuso sexual que cometió contra el hijo de su expareja tomó estado público.

Freijido estuvo 20 meses en privación de libertad en prisión preventiva. En mayo de 2020 logró pasar a un régimen de arresto domiciliario en la casa de sus padres. Si bien la fiscal del caso, Silvia Naupp, pidió una pena de siete años, el juez Fernando Islas lo condenó a tres años de cárcel por reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado. Cuando fue condenado, en setiembre de 2020, se descontaron los meses que pasó privado de libertad en prisión preventiva. El saldo de pena a cumplir, en régimen de arresto domiciliario, sería de 16 meses.

Durante el cumplimiento de su pena, Freijido publicó a través de su cuenta de Youtube «DistroKid» algunas de sus propuestas artísticas . En la difusión en redes, a través del usuario Fermata Music, también de su propiedad, invita a suscribirse a la propuesta y así conocer los «nuevos videos». Entre los hashtags de la publicación que promociona el espectáculo están #guillefreijido, #fermataniños y #institutocrandon. El Crandon lo desvinculó cuando se hizo público que había sido denunciado por su expareja por abusar de su hijo.

Este viernes, se revocó la prisión domiciliaria y se trasladó a Freijido de vuelta a una cárcel para «terminar de cumplir su pena» por los delitos sexuales que fue condenado. Según informó El Observador , Juan Fagúndez, abogado de Freijdo, planteó reparos sobre el retorno de su cliente en a la cárcel porque «lo detuvieron durante la noche» y «porque ya cumplió su pena». El docente de música no opuso resistencia al arresto.

Según Fagúndez, Freijido estuvo 1.950 días de condena, entre la prisión preventiva y la domiciliaria. Por eso, va a presentar una «advertencia a la Justicia»: «Vamos a ir a advertir a la jueza de Ejecución para que no se siga violando la ley. Pediremos que se libere a Freijido. Si no lo liberan, pueden haber consecuencias mayores. Es una advertencia», dijo el abogado. Fagúndez subrayó que además de que «ya cumplió su pena», la situación se agrava porque «estuvo preso 103 días más de lo que correspondía». Por eso, dijo que va a presentar «hoy mismo» la solicitud de que sea liberado y reclamó que no ha podido comunicarse.

