Guillermo Ferreiro asegura que mayoría del Frente Guasu sigue en Concertación

El recientemente designado secretario general de la Concertación Nacional , Guillermo Ferreiro , señaló este martes que la mayoría de los partidos que integran el Frente Guasu siguen en la articulación opositora, mientras que una minoría es la que decidió abandonar la nucleación en apoyo a la chapa presidencial de Euclides Acevedo-Jorge Querey.

«También es importante aclarar que es la minoría del Frente Guasu y la absoluta minoría del Ñemongeta la que se retira. Se está interpretando como que el Frente Guasu se fue y la mayor cantidad de partidos que integran el Frente Guasu y ni qué decir el Ñemonge t a, siguen en la concertación», indicó.

Sobre el punto, señaló a través de Radio Monumental 1080 AM que son catorce partidos los que se movilizan juntos en el Frente Guasu, de los cuales tres son los que ahora salieron de la Concertación Nacional, por apoyo a Euclides, mientras que el resto quedó en la alianza política.

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 30, 2022 «Formalmente tres presentaron nota y se fueron de la Concertación. Esa es la situación legal. Por eso digo, son grupos minoritarios del Frente Guasu, y no lo digo de forma despectiva, sino porque son tres de 14. Además, otra vez, sus bases nos dicen que quieren seguir militando en la Concertación», manifestó.

Entretanto, explicó que las chapas presidenciables de la oposición que se postulan fuera de la Concertación pueden significar una pérdida, pero aseveró que no cree que impliquen números significativos en las disputas electorales.

«Yo creo que no va a ser significativo en los grandes números (a la hora de las elecciones). No nos gusta, no está bien y algo (de votos) restará por supuesto, pero no creo que afecte a los grandes números (en los comicios)», sentenció.

Por otra parte, calificó a Euclides como un político más «de derecha» antes que uno progresista, debido a que –dijo– eso se evidencia en sus constantes declaraciones.

«Euclides es un político que viene del sector progresista, pero hoy tiene un discurso muy conservador, hasta de derecha diría. Policías, garrote, nada de manifestación, nada de cierre de calles y mano dura, es un discurso que no es precisamente del progresismo», manifestó al respecto.

Asimismo, señaló que este escenario «ya se veía venir», debido a que ya estuvo conversando sobre el punto con el senador Jorge Querey.

El candidato a presidente de la República Euclides Acevedo confirmó este martes que aspira llegar a la presidencia con el senador por el Frente Guasu Jorge Querey, de cara a las elecciones generales de abril del 2023. El presidenciable afirmó que esta nueva dupla «no solo es la del éxito electoral, sino del éxito político».

Los partidos y movimientos que conforman el Frente Guasu decidieron darle la espalda a la Concertación Nacional por la falta de representación política en la chapa de Efraín Alegre y Soledad Núñez, donde se excluyó a la senadora Esperanza Martínez, que era la representante del Frente Guasu – Ñemongeta.

En el caso de los senadores Esperanza Martínez y Carlos Filizzola y sus respectivos movimientos, resolvieron quedarse en la Concertación, aunque aún no se tomó la decisión sobre a qué chapa apoyar.

