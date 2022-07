Guillermo del Toro presenta el primer tráiler de su versión de «Pinocho»

Entornointeligente.com /

Netflix estrenó el primer tráiler de «Pinocchio», la esperada adaptación animada del clásico cuento infantil que dirigió el mexicano Guillermo del Toro junto al estadounidense Mark Gustafson.

La película llegará al catálogo de la plataforma de «streaming» en diciembre, aunque un mes antes tendrá un recorrido limitado en cines, lo que demuestra que la compañía tiene a esta cinta como una de sus grandes apuestas para los próximos Óscar.

Ewan McGregor, David Bradley, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, Ron Perlman y Tim Blake Nelson darán voz a sus personajes en la versión en inglés del filme.

La cinta, que sigue la técnica de «stop motion» (animación fotograma a fotograma), está ambientada en Italia durante el periodo de entreguerras, antes de que el fascismo llegara al poder.

Hace un mes, durante el Festival de Guadalajara, Del Toro explicó que apostó por una versión contestataria y desobediente de «Pinocho».

«Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los ‘pinochos’, que dicen que si eres desobediente es malo, este personaje apuesta por ser bueno y no seguir órdenes», analizó.

«Creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza», añadió.

El realizador, que rodó el filme en Estados Unidos y México, aseguró que su nueva cinta «no podría ser más personal» y le importaba tocar temas como el amor, la muerte y lo que «significa ser humano».

«Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, lo qué es comportarse como un títere y lo qué es comportarse como un ser humano», enfatizó.

Del Toro contó que le llevó 15 años concretar este proyecto que supone un regreso a sus orígenes en el cine, cuando realizaba cortos de animación en plastilina en formato Super 8 junto con su amigo Rigoberto Mora.

