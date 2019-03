Guillermo del Toro anuncia que abrirá su propia “CIA”

Entornointeligente.com / Como parte de las actividades sabatinas del FICG, el cineasta tapatío Guillermo del Toro sostuvo un diálogo abierto con Melissa Cobb , vicepresidente del área Kids & Family de Netflix . El tema fue la animación, dentro del programa académico y de industria del festival. La sede del encuentro fue la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, frente a un centenar de asistentes.

Al final de la sesión, ya con las preguntas del público, Del Toro afirmó que entre sus proyectos a futuro está la apertura de un Centro Internacional de Animación (como la “CIA”, bromeó Guillermo), un instituto de animación, para incentivar el crecimiento e intercambio de la escena floreciente de la disciplina en Jalisco y México. Como antecedente del centro están sus reuniones con realizadores de la región, con quienes desea crear una red para fomentar el intercambio, la retroalimentación y vincular con el exterior para realizar mayores producciones. Sobre la actualidad de la animación, el ganador del Oscar por “La forma del agua” afirmó que Chile vive un gran momento. En un plano internacional, agregó, el papel de las mujeres es fundamental en la animación reciente.

Como lo hizo en su paso por el mismo festival en la edición pasada (cuando llegó con dos estatuillas del Oscar recién entregadas), Del Toro abundó en el trabajo duro y la perseverancia como las claves del éxito en la industria del cine: “La gente se imagina que estoy como un emperador romano, comiendo uvas y diciendo ‘Quiero hacer esta película’, pero no. La mayoría de las veces recibo un ‘no’ cuando presentó un proyecto”. En ese sentido, el director recomendó a los jóvenes asistentes prepararse para recibir múltiples negativas: “Es la naturaleza de esta industria: prepararte para que te digan que no, una y otra vez; de otra forma no la vas a hacer”.

Del Toro creará un Centro Internacional de Animación en México Igualmente, en el intercambio de ideas con Melissa se resaltó la importancia de un buen trabajo de guion: “El 99 por ciento de los proyectos son animaciones estupendas que no tienen historia. Cuentan cosas que ya hemos visto”, afirmó Guillermo. La vicepresidenta de Kids & Family de Netflix hizo algunas recomendaciones para mejorar en ese rubro: “Lean muchos guiones, analícenlos, disecciónenlos”. Sobre las producciones, Melissa Cobb comentó que la plataforma de streaming para la que trabaja está en busca de la nueva generación de cineastas enfocados en la animación.

Elevar las historias Guillermo volvió al tema de los guiones y el trabajo constante, no solo en analizar los ajenos, sino también en los propios. Sobre sus dinámicas de escritura de guion, tras una pregunta de Cobb, Del Toro afirmó que sus tiempos son muy variados, desde diez años hasta diez semanas para terminar los guiones. El cineasta mexicano fue reiterativo en la importancia de las historias: “Sean lo más locales que puedan”, comentó. Como ejemplo, citó las películas de Alfred Hitchcock (director sobre el cual Guillermo escribió un libro de análisis cinematográfico): “Sus obras se ubican en ciudades específicas, en donde cada espacio ayuda a la narración… Si queremos contar una historia que le llegue a todo el mundo, ¡no le va a llegar a nadie! Pero si contamos lo que llevamos dentro de nosotros, entonces esa historia va a conectar con mucha más gente”, concluyó.

Temas Tapatío Guillermo del Toro Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) Netflix Animación digital Comentarios

