Guillermo Almada espera que Pocho Guzmán reflexione, tome un poco de aire y empiece a aportar

PACHUCA — Guillermo Almada , entrenador de Pachuca , explicó que la suplencia de Víctor Guzmán en el partido ante León este domingo, tiene el proposito de que ‘Pocho’ reflexione y tome aire para que vuelva a aportar lo que le daba al equipo, por lo que espera que solo sea algo pasajero y pronto regrese a la titularidad. Además, el uruguayo destacó el esfuerzo de Javier Eduardo López para ponerse físicamente a punto con días de hasta tres sesiones.

«(Víctor Guzmán) Está muy bien de la forma física, no ha parado, estaba mostrando muchísima disposición, muchísimas ganas, no se estaba rencontrando con el futbol que generalmente él nos daba. A veces cuando sucede eso, por más que intentamos respaldarlo unos cuantos partidos, la idea es que lo mire desde otro lugar, reflexione, se tome un poco de aire y empiece a aportar, que nos aportó mucho permanentemente, pero estaba un poco errático en el volumen de juego que nos tiene que dar para hacer crecer a sus compañeros», declaró luego del triunfo de 1-0 sobre León .

Almada también destacó el debut de Javier Eduardo López con la playera de Pachuca , luego de que la ‘Chofis’ fue el encargado de abrir la defensa de los esmeralda para asistir a Israel Luna, quien hizo el único tanto del cotejo.

‘Pocho’ Guzmán se quedó en la banca en el duelo ante León. Imago7 «Nos llevamos un resultado muy justo por lo que hicimos, permanentemente fuimos a buscarlo, tuvimos situaciones de gol, algunas erramos nosotros. ‘Chofis’ ha trabajado muy duro este mes con dobles y triples sesiones y realmente nos dio esa conducción que nosotros precisábamos, ese volumen de juego, generó la asistencia para el gol y bueno».

Ya con la incursión de la ‘Chofis’ López y a la espera del regreso del ‘Pocho’ Guzmán , Almada no dudó en externar sobre la posibilidad que hay de tener a los dos jugadores al mismo tiempo dentro del terreno de juego.

«Dos buenos jugadores siempre pueden convivir dentro de un equipo, tanto la ‘Chofis’ como Guzmán pueden jugar en varias posiciones. Preferí que ‘Pocho’ reflexionara, que mirara del banco, seguramente le dolió no entrar, pero uno ve el partido distinto, a veces reflexionando algunas cosas que no hizo bien en las anteriores, estamos muy seguros que el ‘Pocho’ nos va volver a dar cosas importantes y esto es momentáneo, no es que se va a quedar definitivo ahí».

