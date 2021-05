Guillermo acusa a BBC de contribuir al miedo y la paranoia de Diana de Gales

El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, acusó este jueves al ente público BBC de haber contribuido «significativamente al miedo, aislamiento y paranoia» que sufrió su madre, Diana de Gales, en sus últimos años de vida.

En una declaración leída por él y difundida por las redes sociales, el primogénito del príncipe heredero, Carlos, y de Lady Di también aseguró que la entrevista que la BBC realizó a su madre en 1995 fue un factor importante en el distanciamiento de sus padres, que entonces se hallaban separados pero no divorciados.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

Según un informe independiente que fue divulgado previamente hoy, la BBC encubrió las prácticas «fraudulentas» que empleó el periodista Martin Bashir para conseguir su famosa entrevista y no cumplió con los debidos estándares de «integridad y transparencia».

El documento detalla las conclusiones extraídas de una exhaustiva investigación independiente puesta en marcha por el exjuez John Dyson, bajo encargo de la propia cadena pública, para esclarecer cómo se logró la explosiva entrevista y tras cuestionar los métodos para obtenerla a través del hermano de Diana de Gales, el conde Spencer.

Entre otras cosas, a Bashir se le acusó de haber recurrido a prácticas irregulares, como usar documentación falsificada, para garantizar la entrevista.

«Empleados de la BBC mintieron y usaron documentos falsos para conseguir la entrevista con mi madre, hicieron escabrosas y falsas afirmaciones sobre mi familia, que alimentaron sus miedos y la paranoia», dijo Guillermo en su declaración.

También reprochó a la cadena su «lamentable incompetencia» para investigar cómo Bashir obtuvo la entrevista, y posteriormente encubrió sus hallazgos.

«No solo le falló un mal periodista, sino también los líderes de la BBC, que miraron para otro lado en lugar de hacer las preguntas difíciles», añadió.

Su hermano menor, el príncipe Enrique, difundió por su lado un comunicado escrito a través de sus redes sociales en el que denuncia que la «onda expansiva de una cultura de la explotación y de prácticas no éticas se cobraron finalmente la vida» de su madre, Diana.

«Nuestra madre perdió su vida por esto, y nada ha cambiado. Al proteger su legado, protegemos a todo el mundo, y mantenemos la dignidad con la que vivió su vida», señaló el duque de Sussex, que reside en Estado Unidos junto a su familia tras haber dejado el Reino Unido para, entre otras cosas, huir del acoso de la prensa.

Para Enrique, el informe de Dyson «es el primer paso hacia la justicia y la verdad», pero s muestra preocupado por que «estas prácticas, y aún peores, están extendidas hoy» y van más allá de un solo medio de comunicación.

