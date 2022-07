Águila clava sus garras al lomo del León manudo

Entornointeligente.com /

Alajuelense no pudo pasar del empate 1 a 1 en la ronda preliminar de la Liga Concacaf en su visita a San Miguel, El Salvador, para enfrentar al Club Deportivo Águila.

El cuadro de Fabián Coito, quien no pudo dirigir por no estar inscrito en nuestro país, sorprendió con varios cambios en la formación estelar. Para empezar la responsabilidad en el arco se le dio a Leonel Moreira, pues el calendario del semestre es muy apretado. Luego fue de la partida Aubrey David en la zaga y no se contó con el capitán Bryan Ruiz.

Desde que el central hondureño Jefferson Escobar dio el inicio del cotejo apareció un cuadro local con dominio del esférico. Sus llegadas fueron copiosas e incomodaron a la zona de zagueros erizos.

No había respuesta del equipo costarricense, mas poco a poco fue tomando el control del juego. La tuvieron Aubrey David, Freddy Góndola y José Miguel Cubero. Ocasiones que no pasaron del ‘uy’ y no movieron las redes.

Los manudos volvieron a ser aquel cuadro que llega por todos los sectores de la cancha, pero no había quién diera el puntillazo final.

¡NO PUEDE SER!

Baldazo de agua fría para los rojinegros, pues desde el borde del área tiró el argentino Luis Acuña, quien de izquierdazo metió una raya a la cabaña de Moreira, quien se estiró pero no le pudo llegar. Error de José Miguel Cubero con mal despeje y marca floja de la zaga alajuelense. Ya Leo había salvado su marco en el inicio de la complementaria.

Minutos después hay una jugada entre Góndola y el portero Benji Villalobos. Hay un claro y evidente choque del salvadoreño sobre el panameño, pero el juez central no pita la pena máxima.

No obstante, sobre los minutos finales llegaría la paridad con centro desde la derecha de Carlos Mora. De cabezazo se tiró el joven hondureño Bryan Samir Félix quien vence de cabeza al meta enemigo.

El juego de vuelta entre salvadoreños y ticos será el martes 2 de agosto, a las 6 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá de Tibás, en vista de que los manudos tienen su estadio cedido a la FIFA para la realización del Mundial Femenino Sub-20.

Los erizos tienen a su favor que es criterio de desempate el gol de visita.

