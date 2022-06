Guía práctica para disfrutar de The Freestyle de Samsung

Entornointeligente.com /

The Freestyle, el dispositivo de entretenimiento y pantalla portátil de Samsung Electronics, que muestra imágenes nítidas de hasta 100 pulgadas de tamaño, ha sido uno de los equipos electrónicos más solicitados en los últimos meses.

El secreto detrás de la popularidad de The Freestyle, un dispositivo que es especialmente querido por las generaciones más jóvenes, es su portabilidad, las capacidades de pantalla y la versatilidad para adaptarse a cualquier lugar o función. A continuación, compartimos una guía para disfrutar al máximo las capacidades de este novedoso dispositivo.

1. Cuanto más grande, mejor

The Freestyle hace que la transmisión en pantalla grande sea más fácil que nunca, sin importar cuánto espacio tengas. Disfruta viendo contenido en una pantalla de hasta 100 pulgadas en cualquier momento o lugar. Con la función Scale & Move, puedes decidir la escala del tamaño de la pantalla proyectada en hasta 50%.

Para los fanáticos de los deportes, una pantalla grande es imprescindible. Con The Freestyle, aún puedes experimentar la atmósfera del día del juego, incluso si no estás allí en persona. Simplemente invita a tus amigos y anima a tu equipo favorito mientras disfrutas de la pantalla grande y el sonido de alta calidad de The Freestyle como si estuvieras en el partido.

2. Comparte tus recuerdos

Para las reuniones familiares, con antiguos compañeros de estudio o de trabajo, nada como recordar los mejores momentos. ¿Por qué no hacer un viaje por el camino de la memoria explorando los álbumes de fotos usando la función de duplicación de The Freestyle para dispositivos Android y iOS? A través de la duplicación de smartphone, incluso puedes hacer videollamadas a tus amigos y familiares en una pantalla grande. Ilumina una de las paredes de tu hogar con recuerdos sinceros y mantente conectado con tus seres queridos, incluso cuando estés lejos de ellos.

3. Perfecta para exteriores

Si eres del tipo de personas que disfruta estar al aire libre, The Freestyle es un artículo que debes tener en tu mochila. Con su tamaño compacto y su peso mínimo de solo 830 gramos, este proyector portátil es muy fácil de empacar.

No hay nada como disfrutar de una fresca noche de verano viendo películas en el jardín o en un campamento. The Freestyle puede convertir cualquier campamento en una sala de cine, sin necesidad de pantalla. Simplemente usa un lado de tu tienda de acampar para una experiencia de visualización brillante y clara. ¿Estás sin fogata? No hay problema. Proyecta un video de una hoguera para una noche acogedora bajo las estrellas.

4. El alma de la fiesta

The Freestyle tiene un modo ambiental que te permite personalizar los espacios con efectos de iluminación. En lugar de usar un cartel, puedes usar The Freestyle para crear una zona de fotos con las personas de un grupo al instante. Explota tu lista de reproducción favorita a través del altavoz de The Freestyle y convierte tu reunión en una noche que nunca olvidarás.

Con sonido de alta calidad y conectividad Bluetooth, The Freestyle es una excelente opción para reproducir música en tus fiestas. Los potentes altavoces integrados de The Freestyle brindan un sonido rico de 360 grados para que puedas experimentar un audio inmersivo desde cualquier lugar donde estés sentado.

