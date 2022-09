Guia do Eleitor

Entornointeligente.com /

28/09/2022 13h23 Atualizado 28/09/2022

Entenda todas as regras sobre a votação do primeiro turno das eleições 2022. Abaixo, uma lista de informações e orientações sobre regras nas zonas eleitorais, dicas, como usar o título eletrônico, o que pode ou não levar, entre outros.

Cola eleitoral

Imprima e preencha com os dados de seus candidatos.

Local de votação

A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral.

Horário de votação

Todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário da capital federal.

Como baixar o e-Título

TSE disponibiliza versão eletrônica do documento e, para ter acesso, eleitor deve ter um registro na Justiça Eleitoral.

Como usar o e-Título

Aplicativo pode substituir documento impresso com foto para quem cadastrou a biometria junto ao TSE.

Posso votar de bermuda e chinelo?

Entenda as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o que pode ou não nas zonas eleitorais.

Voto em trânsito

Eleitor que solicitou mudança temporária de seção pode consultar o local por meio do site do TSE ou pelo aplicativo e-Título.

Pesquisas eleitorais

Os dados completos dos levantamentos feitos pelos institutos Ipec e Datafolha publicados pelo g1.

Quem eu escolho?

Ferramenta reúne todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, senador, governador e presidente.

Propostas dos políticos

O que prometem os candidatos durante as eleições. Promessas dos candidatos eleitos serão acompanhadas pelo g1 nos próximos quatro anos.

Jogo Eleitoral

Opine sobre 10 temas e saiba com qual candidato você mais se identifica.

Funciona assim

O podcast tem 20 episódios com explicações simples e diretas sobre eleições e democracia.

Fato ou Fake

Serviço de monitoramento e checagem de conteúdos duvidosos que esclarece o que é falso ou verdadeiro em mensagens disseminadas pelo celular e pela internet.

Eleição de 'A a Z'

Série de vídeos ajuda o eleitor a compreender o vocabulário do dia a dia do Congresso e o processo eleitoral brasileiro .

16 vídeos

