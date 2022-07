Guerra: Venezolanos repudiaron la moneda nacional y el Ejecutivo la abarató el dólar con Cadivi, Cencoex, Sitme, Sicad

Entornointeligente.com /

El economista José Guerra emitió unas notas tras la reciente legislación emitida por el Ejecutivo, en pro de las Zonas Económicas Especiales.

A continuación, el texto difundido por el también diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Quienes expropiaron y confiscaron empresas ahora mismo andan desesperados buscando quienes inviertan y traigan dólares a Venezuela. Venezuela recibió por petrolero entre 1999 y 2020 más de un billón de dólares y hoy en la caja del BCV hay pocos dólares y además el país está híper endeudado Muchos venezolanos al repudiar su moneda por la alta inflación, adquirieron dólares para evitar que los arruinaran, dólares que vendió barato el mismo gobierno con Cadivi, Cencoex, Sitme, Sicad. En un país sin estadísticas económicas y sin credibilidad, ¿cómo un inversionista valora si una inversión vale la pena? No tiene cómo hacerlo Hay que revisar la historia. Los anuncios anteriores: Núcleos de Desarrollo Endógenos, Empresas de Producción Social. Ruta de la Empanada, todos fracasaron. Con inflación de tres dígitos (170% en junio), salarios de hambre, con la matraca en las carreteras y sin buenos puertos esas Zonas Económicas Especiales no van han funcionar como en otros países. ¿Por qué no le dan estos incentivos fiscales, seguridad y otras facilidades a los empresarios venezolanos que han soportado toda clase de atropellos y se quedaron en el país?

