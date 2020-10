Guedes diz que, se Marinho falou mal dele, é 'despreparado', 'desleal' e 'fura-teto'

Entornointeligente.com /

BRASÍLIA — O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira não acreditar que o colega de Esplanada Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) tenha falado mal dele em reunião fechada com investidores. Porém, disse Guedes, se falou, Marinho é “despreparado”, “desleal” e “fura-teto”.

Guedes se refere a informações que circularam no mercado financeiro ao longo do dia sobre declarações que Marinho teria feito de maneira reservada a investidores.

Entre os comentários atribuídos a Marinho estão que o Renda Cidadã sairia do melhor ou do pior jeito, o que foi encarado como um sinal de estouro do teto de gastos, e de que a ideia de financiar o programa com precatórios (dívidas do governo reconhecidas pela Justiça) e recursos da educação (Fundeb) foi de Guedes.

Segundo interlocutores, Guedes teria se queixado ao presidente Jair Bolsonaro e pedido a demissão do colega.

— Eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Eu não acredito que ele tenha falado isso. Eu realmente não acredito que ele tenha falado mal de mim — disse Guedes a jornalistas, acrescentando: — Agora se falou, falou que está querendo furar teto, falou negócio de precatório. Se falou já pode saber: é despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto, mas eu não acredito que tenha falado

Perto do meio dia, houve forte movimentação de alta no mercado de câmbio e juros. Em grupos de mercado e mesas de operação se procurava o motivo para o descolamento no comportamento dos ativos locais. Pouco depois começam a surgir as conversas de que Marinho teria feito os comentários sobre o Renda Cidadã e Guedes.

PUBLICIDADE No fim da tarde, a assessoria do ministro Marinho divulgou uma nota, alegando que as informações chegaram à imprensa de forma distorcida. A nota diz ainda que a reunião era fechada e não houve “desqualificações” e “adjetivações” a agentes públicos, sem mencionar o nome de Guedes (leia a íntegra no final da reportagem) .

A assessoria de Marinho não quis comentar as declarações de Guedes.

A semana que foi marcada por diferenças dentro do próprio governo e entre parlamentares em torno do novo programa social do presidente Jair Bolsonaro terminou com desentendimentos entre dois ministros, que já vinha se antagonizando: Rogério Marinho e Paulo Guedes.

Na quarta-feira, Guedes aproveitou a divulgação dos dados do emprego formal para descartar o uso de precatórios no novo programa. Respaldado por Bolsonaro, ele considerou a medida “um puxadinho” e alegou que o programa teria que ser financiado por receitas permanentes.

As declarações causaram mal-estar entre líderes do governo que vinham defendendo a medida de forma enfática e criaram novo impasse sobre a fonte de financiamento do programa.

Nesta sexta-feira, uma reunião fechada em São Paulo entre Marinho e analistas da corretora Ativa acabou vazando, o que teria deixado Guedes furioso.

PUBLICIDADE Agentes de mercado têm feito reclamações constantes sobre reuniões fechadas de ministros, membros do Banco Central (BC) e da equipe econômica para grupos seletos de investidores. Segundo um tesoureiro, isso pode vir a ser visto, no futuro, como compartilhamento de informação privilegiada.

O evento de hoje, segundo esse mesmo tesoureiro, é um exemplo claro disso, pois quem teve acesso à fala antes dos demais, obteve vantagens em suas posições no mercado financeiro.

A mesma fonte ainda sugere que mesmo que a reunião seja fechada, sem a presença da imprensa, o vídeo ou áudio seja aberto para o público, tendo em vista que são agentes públicos tratando de informações que são de interesse de todo o país.

Nota do Ministério do Desenvolvimento Regional Leia abaixo a íntegra de nota divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional:

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vem a público esclarecer as informações sobre a reunião realizada com pequeno grupo de economistas, na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, e que chegaram a imprensa de maneira distorcida. A reunião teve o intuito de reforçar o compromisso do governo com a austeridade nos gastos e a política fiscal. Em sua fala, Rogério Marinho destacou que o governo reconhece a necessidade de construção de uma solução para as famílias que hoje dependem da auxílio emergencial e que essa solução será resultado de um amplo debate com o parlamento, em respeito à sociedade e às âncoras fiscais que regem a atuação do governo.

PUBLICIDADE O debate das últimas semanas e o árduo processo estabelecido para a construção de uma proposta que garanta a segurança alimentar das pessoas mais fragilizadas é uma demonstração do amadurecimento e consolidação das instituições brasileiras que defendem a disciplina fiscal e a saúde econômica do país, preservando as contas públicas e o teto dos gastos. O próprio fato de a inclusão do Renda Cidadã no orçamento exigir um debate de tal magnitude e um trabalho de grande complexidade, mostra como evoluímos de forma salutar na adoção de salvaguardas para manutenção do equilíbrio fiscal.

Não foram feitas desqualificações ou adjetivações de qualquer natureza contra agentes públicos, nem tampouco às propostas já apresentadas. Quem dissemina informações falsas como essas tem claro interesse em especular no mercado, gerando instabilidade e apostando contra o Brasil.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com