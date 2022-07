Gucci, Prada o Versace: siete gafas de sol rectangulares que son tendencia pura

Entornointeligente.com /

La primera década de los 00s es toda una fuente de inspiración para las tendencias de hoy, basta con pegarse una maratón de series de la época como The O.C -disponible al completo en HBO – para darse cuenta que todos los modelitos de Marisa están ahora en la calle.

Y precisamente en esta serie es donde detectamos una de las tendencias más recurrentes rescatadas de la época dorada de Calvin Klein : las gafas rectangulares. Una moda que las más elegantes lucirán en color negro o caray y las atrevidas en colores como el fucsia .

En Trendencias Siete bolsos elaborados con fibras naturales que son la joya de este verano (y todos los que vendrán) Firmas como Gucci , Prada o Versace tienen ya sus propias versiones de esta silueta – y nos han conquistado por completo – las pruebas las encontramos en Amazon o El Corte Inglés. ..

El primer vistazo lo echamos en El Corte Inglés , porque estas gafas de Easy Wear demuestran que no hay que gastar una fortuna para ir a la última. Además, así nos aseguramos de que somos capaces de sacar adelante un estilo tan arriesgado sin invertir demasiado. Se trata de un diseño rectangular en color negro que encontramos rebajado por 12,99 9,99 euros.

Gafas rectangulares Easy Wear

PVP en El Corte Inglés 9,99€ En el lado radicalmente opuesto, estas Biggie de Versace color verde lima explotan al máximo el atrevimiento no solo con la silueta rectangular -ya de por si atrevida- si no con la apuesta a todo color y el maxi logo de la Medusa en dorado que no deja indiferente a nadie. Las encontramos rebajadas en Amazon por 149 139 euros.

Versace Gafas Unisex Adulto Biggie

PVP en Amazon 139,00€ Gucci firma estas gafas rectangulares que llaman la atención por su patilla en relieve con el logo de la doble GG como protagonista. Se trata de un diseño pura tendencia pero también con toques clásicos como la sutil curva de la montura. Un básico que podemos llevar una y otra vez por siempre jamás que encontramos rebajado en Amazon por 288 193,78 euros.

Gucci Gafas de Sol GG0811S Black/Grey 53/21/145 mujer

PVP en Amazon 193,78€ Los diseños de Chiara Ferragni son ella en toda su esencia, mezclan tendencias con toques divertidos y muy originales. Por eso estas gafas de su colección eyewear no podían faltar. Lo tienen todo: el color fucsia de la temporada, la silueta rectangular pura tendencia y el logo en tamaño XL en azul en por 115,10 euros.

CHIARA FERRAGNI Gafas para Mujer

PVP en Amazon 115,10€ Ray Ban no podía faltar en este recopilatorio, simplemente porque es Ray Ban y aunque nos tiene acostumbrados a clásicos como las Wayfarer o las tipo aviador, también se atreve con las tendencias. Prueba de ello son estas monturas rectangulares en carey que encontramos en El Corte Inglés por 155 euros.

Gafas de sol unisex Ray Ban rectangulares de acetato en havana

PVP en El Corte Inglés 155,00€ Las Prada 17WS son todo un top ventas que han llevado desde las Kardashian a las Hadid (además de un sin fin de instagramers , tik tokers, etc). Son sin duda las gafas del momento y aunque las negras son las más deseadas, nosotras estamos in love con el modelo Havana en color careay que encontramos en Amazon hoy por 238,70 euros.

Prada Gafas de Sol PR 17WS Dark Havana/Brown 49/20/145 mujer

PVP en Amazon 238,70€ Por último, cerramos de nuevo con Versace con unas gafas rectangulares sencillas y elegantes, más discretas de lo que la marca nos tiene acostumbrados (aunque el tamaño del logo no es pequeño precisamente). Un diseño en color negro con la montura ligeramente curva -para suavizar la angulosidad de la silueta- que encontramos en Amazon por 152,90 euros.

Versace 0VE4377 Gafas, Black/Grey, 52/19/140 Eyewear

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Imaxtree, El Corte Inglés, Amazon.

