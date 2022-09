Guarimbas Mediáticas

Entornointeligente.com /

Los ataques publicitarios contra Venezuela y su gobierno no descansan, con una meticulosa planificación en los laboratorios del terror, para manipular opiniones, a partir de una feroz propaganda política que la derecha internacional tiene rato utilizando para convencer a todos los países del planeta tierra, de que la patria de Bolívar es «el verdadero y único líder negativo mundial»…a través de una perversa y estratégica triada: 1.- de que tenemos el sistema político con la más despiadada dictadura…2.- supuestamente somos el más poderoso Narco Estado Internacional…3.- y que la mayor diáspora que se ha dado en el mundo, es la venezolana, ya que «han huido» del país, más de la mitad de la población…

No hay escenario internacional, en que la derecha política no aproveche «esas valiosas oportunidades» para hablar «lo peor que se pueda» en contra de Venezuela y de manera constante utilizan los espacios como Las Naciones Unidas, para insistir, de que somos el país en el mundo que más irrespeta los derechos humanos de la población, en la que sospechosamente solo aceptan las versiones que le dicen sobre la realidad social, los sectores opositores más radicales, quienes andan hablando por el mundo, que en las cárceles venezolanas, hay por lo menos un millón de presos políticos y los pocos miles que no están en la cárcel, están inhabilitados políticamente y por lo tanto, no pueden ser candidatos presidenciales, en el 2024…

Y estas perversas campañas difamatorias en contra de Venezuela y su gobierno, es tan malvada, que con el tema de las sanciones y los bloqueos, están buscando la manera de suavizar, sus nefastas consecuencias sobre la calidad de vida de las y los venezolanos, diciendo lo siguiente: A.- todos los problemas que sufrimos en Venezuela, no son por culpa de las sanciones y bloqueos, por lo tanto, son de la exclusiva responsabilidad del gobierno…B.- las sanciones y bloqueos, solo están hechas para «presionar» al gobierno hasta que renuncie…C.- el bloqueo de los activos que Venezuela tiene en el exterior, solo se hace para evitar que la dictadura se siga robando los recursos públicos y se haga más fuerte…D.- hasta el día en que gane unas elecciones presidenciales libres, un opositor pro imperialista, habrán sanciones…

