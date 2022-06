Guardia nazi de 101 años es condenado a prisión por 3.518 asesinatos

Entornointeligente.com /

Josef Schuetz, de 101 años, antiguo guardia nazi de un campo de concentración de las SS, fue condenado el martes a cinco años de prisión por el tribunal de Brandenburgo an der Havel por asesinato. Schuetz fue acusado específicamente de complicidad en el asesinato de 3.518 casos, dentro del campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín.

«Señor Schuetz, usted estuvo activo durante unos tres años en el campo de concentración de Sachsenhausen, donde fue cómplice de los asesinatos en masa», dijo el presidente del tribunal, Udo Lechtermann. «Usted era consciente de que los prisioneros habían sido asesinados allí. Con su presencia, usted lo apoyó. Cualquier persona que quisiera huir del campo era fusilada. Por lo tanto, cualquier guardia del campo participó activamente en estos asesinatos».

El lunes, el abogado de Schuetz utilizó «argumentos trillados contra los juicios por crímenes de guerra nazis que se celebran en esta fecha tan tardía en Alemania», según el Centro Simon Weisenthal, «su cliente no era un oficial de alto rango, otros de mayor rango no fueron procesados y su identidad no fue probada más allá de toda duda.»

Schuetz se declaró «no culpable» durante todo el juicio, que comenzó en mayo de 2022.

Schuetz actuó como la víctima

Según el Dr. Epraim Zuroff, del centro, «el verdadero drama vino del acusado, que lloró como si fuera la verdadera víctima y dijo que no tenía ninguna relación con los crímenes perpetrados en el campo. Ni una palabra suya sobre el sufrimiento y la tragedia de los prisioneros».

Se considera que Schuetz es la persona de mayor edad que ha sido juzgada por su participación en los crímenes de guerra nazis durante el Holocausto.

«El verdadero drama vino del acusado, que lloró como si fuera la verdadera víctima y dijo que no tenía ninguna relación con los crímenes perpetrados en el campo». Dr. Epraim Zuroff.

Sachsenhausen, un campo de concentración nazi alemán, estuvo activo entre 1936 y 1945. El campo era principalmente una prisión para prisioneros políticos como el hijo mayor de Joseph Stalin, primeros ministros de países europeos y sus familias. El campo de Sachsenhausen tenía una cámara de gas activa y una zona en la que se realizaban experimentos médicos. En 2009, Josias Kumpf, de 83 años, fue deportado de Wisconsin a Austria después de que se supiera que había sido guardia de las SS en los campos de Sachsenhausen y Trawniki.

Procesar a antiguos nazis solía ser más difícil

«Estoy contento de que haya recibido la máxima condena por haber servido en un campo de las SS», dijo Zuroff a The Jerusalem Post tras salir del tribunal el martes. Explicó que hasta hace 13 años, para procesar a los antiguos soldados nazis «había que demostrar que se trataba de un crimen contra una víctima concreta y que era de origen racial», lo que, según Zuroff, «hacía casi imposible procesar a nadie».

Sin embargo, Zuroff explicó que la ley se modificó y, desde entonces, han sido condenados muchos autores de crímenes nazis que sirvieron en campos con altas tasas de mortalidad.

«Las posibilidades de que esté en la cárcel son escasas porque tiene 101 años», dijo Zuroff. «Quiero ver un elemento de castigo además del veredicto. El paso del tiempo no disminuye sus acciones. Estos juicios ayudan a luchar contra la negación y la distorsión del holocausto».

ENLACE ORIGINAL: https://www.jpost.com/international/article-710609

VEA TAMBIÉN: ¿Hay nazismo en Ucrania? » EntornoInteligente

Entornointeligente.com