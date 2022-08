Guardia Nacional Mexicana cortó paso de caravana con migrantes venezolanos

Entornointeligente.com /

Con equipos antimotines, la Guardia Nacional Mexicana impidió el paso de un grupo de migrantes, entre ellos venezolanos, que pretendían ingresar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixtla, al sureste mexicano.

La caravana llegó a Huixtla tras recorrer varios kilómetros, pero se topó con el muro militar en el acceso principal del edificio público.

Un miembro de la Guardia mexicana les anunció que no iban a ser recibidos ni escuchadas sus demandas, ante esto los migrantes decidieron insistir.

Fuera del establecimiento gubernamental se estableció un pequeño grupo a espera de una respuesta o de un recibimiento a los voceros.

Keider Escalona, migrante de Venezuela, criticó que las autoridades mexicanas están poniendo muchos obstáculos para poder salir del país, ya que él tiene tres meses de tratar de desplazarse al norte de México.

«Ha sido muy difícil por no tener dinero y por no tener una familia que me mande para poder pasar, se me ha hecho difícil, la única manera en la que hemos podido nosotros transitar libremente es través de esta concentración con mucho esfuerzo», comentó a Efe.

Otra venezolana, Yudi Pérez, viaja junto a su familia y expresó que lo único que está pidiendo es que sean escuchadas sus demandas, ya que no desean quedarse en México sino transitar hacia la frontera estadounidense.

Muchos presentaron señales de fatiga, con ampollas y muestras de estar en situación de debilidad corporal.

«Vamos bastante agotados, lesionados, los niños enfermos con fiebre, nos han caído lluvias en medio de la caminata, hemos tenido apoyo solo de los periodistas. Exigimos que nos faciliten el acceso a los permisos para Monterrey», expuso el venezolano Eduardo Balero.

Las caravanas reflejan un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1,7 millones de personas en lo que va de año fiscal 2022, que se inició en octubre pasado.

El Gobierno de México también ha recibido críticas por su trato a los migrantes, incluyendo el despliegue de casi 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras norte y sur para tareas migratorias.

