Guardia Nacional de México ya no reportará a mando civil

Tras una maratónica sesión, el Senado mexicano aprobó una reforma para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa. Una modificación legal que, para algunos, profundiza la militarización del país.

CIUDAD DE MÉXICO — El Senado de México aprobó este viernes un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para pasar la Guardia Nacional civil al mando de la Secretaría de Defensa, una decisión controvertida que, a pesar del clima de violencia que vive el país no convence, a muchos.

Críticos y activistas aseguran que la medida militarizará la seguridad pública e incrementará los abusos. Se ha acusado a la Guardia Nacional, creada por López Obrador en 2019 para sustituir a la corrupta Policía Nacional, de cometer actos de tortura, asesinatos y uso excesivo de la fuerza.

El presidente, sin embargo, trató de despejar las preocupaciones: «Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al Ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres», dijo en su conferencia de prensa matutina.

Miembros del partido de Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, como la senadora Olga Sánchez Cordero, consideran que la medida puede ser positiva: «Demos un tiempo a su maduración y la mejora de la coordinación, observando con rigor que permee la doctrina policial», expresó.

Por otro lado, la senadora Gina Andrea Cruz, del opositor Partido Acción Nacional, declaró que «la sociedad hoy condena y reclama esta mala apuesta militarista».

También lea López Obrador defiende la presencia de militares en las calles de México En las calles también se encuentran opiniones encontradas. María Fernanda Méndez, una empleada, dijo a la Voz de América que «una mala elección de parte de quien es la cabeza, tendría que tener más cuidado».

Federico Fernández, un geógrafo, opinó que él cree «que se está haciendo algo y siempre que se hace algo se queja la gente».

Algunos analistas expresaron su preocupación.

«No traen una estrategia en donde se pueda usar así de lleno las capacidades de las fuerzas armadas y ahora de la Guardia Nacional contra las organizaciones y no han bajado los índices de homicidio y en cierta forma en este sexenio ha subido», dijo Ana María Salazar, una experta en temas de seguridad.

Por lo pronto, la oposición ya prepara acciones legales para alegar la inconstitucionalidad de los cambios aprobados.

