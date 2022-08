Guanipa respondió a Jorge Rodríguez: Nunca tuvimos acceso a sedes diplomáticas

Entornointeligente.com /

El pasado martes, el secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien fungió como representante diplomático de la Asamblea Nacional en Colombia, durante la pandemia para ayudar a los migrantes venezolanos, resaltó que durante su estadía en el vecino país, nunca llegó a ingresar a las instalaciones de las sedes diplomáticas de Venezuela en el país vecino.

«Hay que decir, y decirlo con absoluta claridad, que en el momento en el que estuvimos en Colombia ejerciendo la representación que la Asamblea Nacional legítima de Venezuela nos dio, nosotros no tuvimos a nuestro cargo ningún bien de la República. Debo decir con absoluto énfasis que tanto consulados, como sedes de las embajadas y residencia oficial del Embajador, estuvieron bajo la custodia de los organismos públicos del Estado colombiano».

Insistió en que no tuvo acceso a las instalaciones diplomáticas, aunque denunció hechos vandálicos en las mismas: «Nosotros no tuvimos acceso a ellos, jamás y nunca los quisimos tener, de hecho debo decir que yo no conozco la residencia oficial del embajador de Colombia. Nunca entré a las oficinas y tampoco a los consulados, pero además el 28 de julio del año 2020, denuncié hechos vandálicos que estaban ocurriendo en el consulado de Bogotá y pedí que se hiciera una investigación penal para esclarecer los hechos y que quienes habían cometido ese delito pagarán».

El futuro de Colombia Añadió que estas declaraciones pueden ser confirmadas por los funcionarios del gobierno saliente de Iván Duque: «Esto puede ser corroborado por cualquier investigación que se pueda hacer en Colombia, cualquier pregunta que le puedan hacer a cualquier diplomático que haya estado en funciones durante el gobierno del presidente Duque, podrá decir que nosotros nunca tuvimos acceso, ni siquiera entrar a alguna de esas instalaciones».

Guanipa, reiteró que su función en el país vecino era velar por el bienestar de los migrantes venezolanos :»Quiero dejarlo claro porque no solamente nunca llegamos a ir, es que nunca tuvimos ningún interés en tenerlas bajo nuestra custodia, porque sabíamos perfectamente que nuestro rol en ese momento era poder ayudar a los venezolanos en lo que les estaba tocando vivir al huir de su país por el drama ocasionado por Nicolás Maduro e ir a Colombia a buscar un futuro mejor. Éramos representantes de un país que estaba en resistencia y más bien nosotros teníamos que ser consecuentes con los millones de venezolanos que estaban en las calles pasando necesidades».

De cara al futuro y con el inicio de un nuevo mandato, Guanipa se mostró esperanzado en que los programas de ayudas a los migrantes se mantengan en Colombia: «Espero que Colombia siga defendiendo los valores democráticos, lo que yo espero es que además se mantengan las políticas de integración del migrante venezolano en Colombia, como lo hizo el presidente Duque en su gestión, cosa que siempre vamos a tener que agradecer y que el venezolano pueda insertarse en la economía, progreso y desarrollo de Colombia. Al final lo que sí agradecemos es que pudimos hacer muchísimas cosas por los venezolanos, sobre todo en la pandemia que fue cuando tuvimos la responsabilidad de esa representación».

Concluyó con un mensaje para el nuevo mandatario: «nuestros votos, es a que el gobierno del presidente Petro tenga profunda convicción democrática y que entienda que no se puede estar bien, cuando tu vecino y gran aliado está mal, porque en definitiva la libertad no es solamente de un país. La libertad debe ser para todos».

