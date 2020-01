“Guanajuato está viviendo en el terror y el miedo”, lamenta diputado de Morena

Entornointeligente.com /

Todos debemos estar unidos porque “Guanajuato está viviendo en el terror y el miedo”, lamentó el diputado federal de Morena, Miguel Ángel Chico Herrera , quien dijo que el estado se ha colocado como el primer lugar en homicidios dolosos, a la vez de que en otros delitos, como feminicidios y desaparciones, tienen “cifras maquilladas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en conferencia de prensa que en Guanajuato actúan efectivos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, dado que “se elevó mucho la incidencia delictiva”.

Andrés Manuel López Obrador lamentó la ola de asesinatos en Guanajuato, el fin de semana pasado, donde hubo un registro de 40 homicidios dolosos.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que el estado del Bajío tenía un registro de homicidios dolosos que representaban 15% del saldo nacional, pero se elevó a 20%, y consideró que “Guanajuato se nos está saliendo de lo normal”.

El diputado Chico Herrera aseguró que “ante esta tragedia, todos debemos hacer un esfuerzo, y es importante que el gobierno del estado se deje ayudar por la estrategia nacional, y llevar a cabo una revisión de las corporaciones policiales municipales y apuntalar las corporaciones estatales, así como su gabinete de seguridad para sacar adelante a Guanajuato”.

Dijo que mientras la sociedad guanajuatense sufre las consecuencias del baño de sangre, del cierre de comercios por las extorsione, el gobernador “no ha ido a las reuniones de Seguridad” y para estos temas una vocera se hace cargo de dar comunicados. El mandatario estatal no interviene en lo que más agobia a la gente en la entidad, expresó Chico Herrera.

“Guanajuato tiene un procurador de Justicia que lleva diez años en el cargo y va a durar nueve más”, detalló.

Con los resultados que se tienen al día de hoy, preguntó el diputado Chico Herrera , ¿en qué parte del país, un procurador va a estar en el cargo 19 años? Además, el director de Policía lleva ocho años.

Es claro que “hay una incompetencia del gobierno del estado y su gabinete de seguridad y esto nos ha llevado a ocupar el primer lugar en homicidios dolosos “.

El problema, dijo el legislador federal, no es de recursos presupuestales , sino de un programa que no funcionó, de un gabinete de seguridad que no lidera el gobernador, más interesado en cuidar su capital políticos que dar resultados a la sociedad.

“Hoy, en Guanajuato hay impunidad, el crimen organizado está en prácticamente todos los municipios del estado y falta el gobernador en la búsqueda de coordinación con la Federación”.

Agregó que “vemos en otros estados cómo los gobernadores directamente están entendiendo el tema de seguridad, y no lo delegan a nadie”.

Se tiene que hacer una revisión de “la estrategia, del gabinete, y el gobernador tiene que buscar resultados para que los guanajuatenses se sientan protegidos por el gobierno del estado”, acusó.

Sin embargo, en el momento actual, “tenemos un gobernador que no actúa por cuidarse políticamente, mientras que en Celaya, a las señoras y a los niños los bajan de las camionetas; las tortillerías ya casi todas cerraron porque las extorsionaron , y ahí están los asesinatos, los números de que ha dado cuenta EL UNIVERSAL , continuamente”, dijo.

Vemos cómo cierran agencias de autos balaceadas, también en Celaya, restaurantes, comercios en general; han atacado Walmart , también, y así el crecimiento económico tampoco va a poder ser como quisiéramos”, afirmó el diputado morenista Chico Herrera.

