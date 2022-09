«Guan Guan» de Crazy Design y el Potro Álvarez alcanza la cima radial en Venezuela

Entornointeligente.com /

Caracas.- El sencillo » Guan Guan Remix» del d ominicano Crazy Design y el artista venezolano el Potro Álvarez lideran el listado radial más importante de Venezuela, Record Report, ubicándose en el puesto #1 de los Top 100 General.

Ambos artistas se fusionan para dar cuenta de la fuerza latina, a través de danza urbana y expresiones artísticas llenas de color, fantasía y alegría dominicana completan la propuesta audiovisual del videoclip, reseñó Chévere Life .

La colaboración surge tras el éxito instantáneo de la canción, cuya versión original sobrepasa ya las 16 millones de reproducciones en YouTube.

Con mensajes como «Yo quiero rumbear» y «Que me boten del trabajo porque no me voy a acostar», Crazy Design invita a la rumba. Por su parte, el Potro Álvarez, quien viene lanzando nuevos sencillos con importantes artistas de la región, multiplica el impacto del sencillo ofreciendo novedad y personalidad.

Crazy Design deja claro de nuevo su intención de conectar al público con sus raíces. Por ello, «Guan Guan» es una auténtica exhibición de la cultura de República Dominicana.

Asimismo, el sencillo también lidera las carteleras en República Dominicana y sube como la espuma en: Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México y Estados Unidos, según nota de prensa. «Los expertos avizoran un hit mundial», expone el comunicado oficial.

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com