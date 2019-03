Guaidó redobla llamados a militares para sacar a Maduro del poder

Entornointeligente.com / El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por la oposición y por los gobiernos de más de 50 países, redobló este domingo sus llamados al alto mando militar para que los generales y almirantes se sumen a su cruzada para desalojar a Nicolás Maduro del poder, en medio del caos por una serie de apagones que han exacerbado los ánimos de los venezolanos.

” Le pregunto a López Vega, de la Guardia Nacional; a Suárez Chourio, del Ejército; a Martín Alexandrelo, de la Armada; a Juliá Artiguez o a Remigio Ceballos, ¿van a seguir escondiendo al dictador?” escribió Guaidó en su cuenta de Twitter en un llamado directo a los máximos jerarcas de las cuatro ramas que componen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Los generales y almirantes han expresado su apoyo público a Maduro, a la vez que suelen declararse profundamente socialistas y chavistas, pese a que la Constitución Nacional establece que las fuerza armada debe ser apolítica y no partidista.

“Nuestra Fuerza Armada no puede seguir siendo cómplice del usurpador de Miraflores. No puede seguir escondiéndolo, porque con él no es viable una solución. Mañana atentos a la información por que llegó el momento de dar el paso”, agregó en un hilo en la red de microblogs que es muy popular en Venezuela.

“Los familiares de nuestros funcionarios militares deben recordarles que también se les fue la luz, que se les ha dañado comida, que padecen por un medicamento, que padecen esta crisis. Sabemos que la mayoría de nuestra # FANB no quiere seguir secuestrada por una cúpula”, agregó.

Guaidó encabeza un movimiento opositor que ha ganado fuerza desde el 11 de enero pasado, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato de seis años que no es reconocido por la oposición ni por decenas de países americanos y europeos. Ese mandato “ilegítimo” deriva de unas elecciones convocadas por una asamblea constituyente con la que Maduro gobierna con poderes supremos, absolutos y soberanos.

Esa Asamblea Constituyente, a su vez, fue electa sin un referendo previo en el cual se le consultara a los venezolanos si querían una nueva constitución.

En la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 tenían prohibido participar los principales partidos opositores y sus líderes históricos. Además, Maduro y su Partido Socialista Unido emplearon a fondo los recursos, medios de comunicación y dineros del Estado durante la campaña electoral, hasta el punto de comprar públicamente votos a cambio de cajas de comida y bonos en efectivo.

La grave crisis eléctrica que atraviesa Venezuela desde hace años hizo eclosión esta semana con una serie de apagones de escala nacional que comenzaron este jueves. Varios estados del país siguen sin electricidad tres días después. También varias zonas de Caracas siguen a oscuras.

En los hogares falta el agua -que ya es racionada en todo el país- porque no hay electricidad para las bombas; está paralizado el comercio; falta comida porque no hay efectivo y han colapsado los puntos electrónicos de pago y la red bancaria; no funcionan los ya precarios y saturados sistemas de transporte público, inclusive el colapsado Metro de Caracas.

Según expertos, este es el peor apagón sufrido por un país americano en décadas y resulta paradójico si se considera que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo in situ del mundo, y en su territorio de menos de un millón de kilómetros cuadrados hay más de 3.000 ríos, muchos de ellos caudalosos y con vocación hidroeléctrica.

La represa de El Guri, en el lecho del río Caroní, provee el 75% de la electricidad que consume Venezuela. Pero esto a su vez confiere mucha vulnerabilidad al sistema interconectado, en un país tropical que enfrenta severas sequías periódicas, advierten expertos.

Un plan anunciado desde hace casi dos décadas por los gobiernos chavistas para desarrollar un sistema de plantas termoeléctricas naufragó en medios de la corrupción, el robo, y la ineficiencia, denuncian expertos, periodistas de investigación y dirigentes políticos.

El propio Guaidó desgranó este domingo una serie de explicaciones a la crisis eléctrica, mientras Maduro y sus ministros insisten en culpar a Estados Unidos y a la oposición por los apagones generales. Dicen que se debió a ataques cibernéticos contra el sistema.

“Las explicaciones “oficiales” son irresponsables. Según el psiquiatra que esconde al usurpador, (en alusión al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez) el sabotaje fue un hackeo al sistema que controla la Red Troncal de Transmisión. Todos los técnicos coinciden en que eso es imposible por una razón simple: es un sistema analógico”, escribió Guaidó.

“Ya que el régimen usurpador se niega a darle una explicación al país, más allá de las mentiras de siempre, hemos obtenido información seria sobre el # ApagónNacional , gracias a la valentía de técnicos y medios de comunicación que han ayudado a esclarecer lo que otros ocultan”, escribió horas después de una rueda de prensa en la que anunció nuevas acciones contra Maduro.

“Tal como dijimos en la rueda de prensa de esta mañana, fuentes vinculadas a Corpoelec (la estatal eléctrica) confirmaron que un incendio de vegetación registrado el jueves en la tarde afectó las tres líneas de 765 kilovoltios entre Guri y las subestaciones Malena y San Gerónimo B. La falta de mantenimiento preventivo, pica y poda, hacen que estás torres sean susceptibles a estos incendios.

“Más del 80% de la energía que va al centro del país pasa por esas líneas de 765KV. El incendio las recalentó y generó un rechazo de carga en las turbinas”, agregó.

