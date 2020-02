Guaidó: “Venezuela y EE.UU. están hermanados por la democracia y la libertad”

Entornointeligente.com /

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el compromiso de Estados Unidos con la causa de la libertad de su país, después de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el miércoles en la Casa Blanca.

Guaidó, reconocido por cerca de 60 países como presidente interino de Venezuela, calificó la reunión con Trump de “muy productiva”. Fue el primer encuentro entre ambos líderes. Anteriormente, Guaidó había sido recibido por el vicepresidente Mike Pence y por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

En un mensaje de Twitter, el presidente encargado de Venezuela dijo que “Venezuela y Estados Unidos están hermanados por la Democracia y la Libertad. Los venezolanos reconocemos el determinado liderazgo del presidente Donald Trump”.

“El presidente de EE.UU. nos ha ratificado que Venezuela cuenta plenamente con su compromiso, determinación y respaldo. Estamos enfocados en reforzar las acciones conjuntas para liberar a nuestro país y proteger a nuestro hemisferio”, dijo Guaidó en otro mensaje.

La reunión entre Guaidó y Trump transcurrió a puerta cerrada en la mansión presidencial en Washington, y a su salida Guaidó dijo que fue muy productiva.

“En nombre de los venezolanos, estamos aquí porque el 5 de enero, el 7 de enero, el 15 de enero logramos resistir a los embates de una dictadura, resistir a lo que fue el intento de tomar el Parlamento por la fuerza”, declaró brevemente Guaidó a los reporteros.

“Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, agregó.

SEE ALSO: Expertos: Recibimiento a Guaidó en la Casa Blanca es una advertencia a países que amparan a Maduro Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela cuando se proclamó el 23 de enero de 2019.

Después del encuentro con Trump, Guaidó fue recibido por los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin.

