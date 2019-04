Guaidó: Vamos de nuevo a la calle para multiplicar puntos de Operación Libertad

Entornointeligente.com / El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le habló al país desde la movilización convocada por la Operación Libertad, este sábado 06 de abril, donde informó que el próximo miércoles los venezolanos regresan de nuevo a las calles para multiplicar los puntos de organización, que llevarán al cese de la usurpación y la libertad de Venezuela. “Nadie nos va a hacer creer que el ejercicio legítimo de un derecho es un delito. El régimen usurpador nos quiere acostumbrados, dóciles y dormidos en nuestras casas, pero eso no va a pasar, no permitiremos que ladrones corruptos se queden con nuestro país. El miércoles vamos a salir a multiplicar por dos los puntos de la Operación Libertad”. Informó que este lunes se reunirá con los empleados públicos del país, para que se incorporen a la Operación Libertad, el martes anunció que se aprobará desde el parlamento nacional la Ley de garantías para trabajadores públicos y finalmente el miércoles el llamado es a volver de nuevo organizadamente a las calles con los comité de “Ayuda y Libertad”. “No les pido que exijamos solo agua y luz. Yo no les pido que compren linternas y velas, yo les digo que tenemos solución, que soñemos con buena educación para nuestros hijos. El régimen asustado posicionó una tendencia en Twitter instando para que no vayan más a marchas, pero nadie cree en sus trampas en redes sociales. Nosotros estamos en la calle, mientras el títere se esconde. Ellos están en 4 cuadras del centro, Miraflores tiembla porque estamos en las calles”. El primer mandatario encargado de la nación, explicó que el 80% de la Operación Libertad la integra la población venezolana, por lo que los 358 puntos de movilización de hoy, deben convertirse en más de 1.000. Así mismo indicó que la Fuerza Armada Nacional también es necesaria y es el momento de exigirle el desarme de grupos paramilitares, así como protección para la población. “Los que piden que aplique el artículo 187 ya, lo hacen porque piensan que ya agotamos todos los esfuerzos, creen que solos no podemos, pero tienen que entender que solos no estamos, vean a su lado. Te invito a ti venezolano, a dar los pasos para el cese de la usurpación, te pido confianza. No permitiremos que se apoderen de nuestra esperanza. Estamos más cerca de conseguir nuestro objetivo, aquí estamos y aquí seguiremos”. Guaidó aclaró que los grupos llamados colectivos, en realidad son paramilitares armados, por lo que a su juicio la Fuerza Armada Nacional debe acabar con la impunidad de lo que catalogó como grupos financiados desde Cuba. “Hemos dicho responsablemente que tenemos un plan y que debemos primero asumir muestras competencias para ir a Miraflores. La libertad ni es gratis, ni fácil, pero todos unidos lo vamos a lograr. Cuando me preguntan si cada esfuerzo ha valido la pena, les digo que sí, porque esta es la lucha por el alma de Venezuela, por la mera existencia”. NP/VP EALINK ORIGINAL: El Diario de Caracas

Entornointeligente.com