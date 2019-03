Guaidó: “Si el régimen intenta secuestrarme, hemos dado instrucciones a nuestros aliados”

Entornointeligente.com /

El presidente del Parlamento anunció próximas actividades con los empleados públicos y llamó a participar en las concentraciones del 4 de marzo cuando proyecta regresar al país .Dijo que mientras se mantenga la unión de todos los factores y la movilización, “el tiempo juega a nuestro favor”

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien el 23 de enero se juramentó como presidente encargado, llamó al pueblo a confiar en los próximos pasos de la lucha para lograr el cambio político en el país. Pidió unirse a las concentraciones convocadas para el lunes 4 de marzo cuando regresará al país.

Durante una transmisión en vivo por Facebook e Instagram Live y Periscope, aseveró que tiene una estrategia y una dirección muy clara para recuperar la democracia, además del respaldo internacional.

“Este lunes tenemos un reto histórico, regresamos a nuestro país y a nuestra labor. Por supuesto que hay riesgos, existen dirigentes presos, otros exiliados, esto no es nuevo para nosotros. Si el régimen intenta secuestrarme y dar un golpe de Estado, hemos dejado claros los pasos a seguir. Debe haber movilización y hay claras instrucciones a nuestros aliados internacionales”, señaló la noche de este domingo 3 de marzo.

Llamó a participar en las concentraciones el lunes 4 de marzo tras su retorno al país. “Esperamos poder reunirnos con las concentraciones, pero ante cualquier acción del régimen hemos dejado unos mensajes”, dijo. Agregó que será el lunes cuando se darán detalles de la próxima actividad, con los empleados públicos, para evitar que la burocracia siga secuestrada.

El dirigente indicó que Nicolás Maduro es quien eleva los costos de su salida del poder. “El único que habla de guerra es Maduro. El dilema de guerra y paz es falso. Todos queremos la paz, pero la paz no existe si masacran a indígenas o utilizan colectivos armados. Nuestro dilema hoy en Venezuela es entre dictadura o democracia, entre pobreza y miseria o prosperidad y progreso. Mientras mantengamos la unión de todos los factores y la movilización, el tiempo juega a nuestro favor”, puntualizó.

Aunque reconoció que ha habido errores, Guaidó enfatizó que es la hora de avanzar.

“Los 700 oficiales que están en Cúcuta, deben ser respaldados por los que están dentro del país. s empleados públicos tienen un rol importante, no pueden seguir cooperando con la usurpación que tiene secuestrada la burocracia. Vamos a proteger también a los empleados públicos. La Fuerza Armada no puede permitir el uso de colectivos. No pueden permitir que masacren a nuestro pueblo. No nos quedaremos de brazos cruzados”, expresó.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que su reciente gira por la región fue un reconocimiento de la Constitución y de la lucha por los derechos de los ciudadanos. “Nuestro respaldo a las familias pemones. Llevamos la denuncia de la masacre a todos los países donde fuimos. Debo insistir que un venezolano tiene plenos derechos esté donde esté. Paraguay reconocerá pasaportes vencidos, eso es un logro de nuestra gira”.

Asimismo, Guaidó señaló que la jornada del 23 de febrero para el ingreso de la ayuda humanitaria no puede verse como exitosa porque no entraron los insumos, solo una parte por Santa Elena de Uairén. Agradeció el respaldo del presidente de Colombia, Iván Duque, para gestionar el traslado de la ayuda.

“Gracias a Colombia por el primer intento de ingreso de la ayuda humanitaria, la crisis sigue, las relaciones con Brasil por valores fundamentales, el centro de acopio. Agradecido con los presidentes Iván Duque, Mario Benítez, Mauricio Macri, Lenin Moreno y Sebastián Piñera. Esta lucha reconoce la lucha en Venezuela, una relación distinta por la democracia “.

Acotó que sigue dándole la cara a Venezuela. “Piensen todo lo que hemos logrado estos dos meses, cómo hemos ido construyendo juntos desde los cabildos”.

