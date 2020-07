Guaidó: “No nos vamos a prestar para una farsa. Eso del #6Dic no es más que una trampa”

“Tu tiempo se acabó Maduro, el pueblo abraza la posibilidad de futuro, se acabó el tiempo de la dictadura, lo digo con entereza” En este orden de ideas, Guaidó expresó: ” Hoy nos toca renacer y ver nuestra segunda independencia con la fuerza que generan hombres y mujeres que quieren ser libres. Recordaremos estos años de lejanía de persecución”

Caracas, 05 de julio de 2020. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, durante su intervención en el “Congreso de Unidad Nacional” en el marco del Día de la Independencia , de este domingo, expresó que el pueblo de Venezuela tiene el “compromiso de luchar por una nueva independencia”.

“En 1811 fue la proclama fuerte de hombres y mujeres libres, h oy 209 años después sigue siendo un espacio a conquistar “, dijo.

Guaidó afirmó que “hoy hay hambre, persecuciones, pero todo esto debemos transformarlo en unidad y lucha. Debemos rebelarnos ante la sumisión de un régimen que solo tiene negocios oscuros “.

“Aquí hay hombres que no se doblegan, a pesar que secuestraron el Palacio Federal Legislativo seguimos trabajando, no descansaremos hasta lograr la independencia”

Asimismo, reiteró: ” Hemos construido capacidades, somos mayoría de propósito, de causa, sin mezquindades solo por el objetivo de ser libres. Hemos estado en las calles una y otra vez porque queremos ser libres, esto es clave. Celebro a Neomar Lander a Pernalete a Óscar Pérez, su lucha no es en vano”.

“No nos vamos a detener en ningún momento. Debemos hacer nuestra la estrategia y el plan. Debemos tener determinación, no nos vamos a prestar para una farsa, invito a todos los partidos políticos que no se presten. Nosotros debemos exigir condiciones y transparencias. Debemos luchar en la calle por reivindicaciones, debemos lograr la libertad”, agregó el presidente de la AN.

“Hemos cometidos errores, pero están aislados y nosotros somos mayoría. Agradezco a las voces que han celebrado nuestra independencia”

En este sentido, Guaidó enfatizó que “rebelarnos hoy es un deber, debemos hacer uso del poder Internacional hasta donde se pueda. El plan del dictador es dividir, pero nosotros nos levantaremos y lucharemos. Debemos construir un Gobierno de Emergencia Nacional que nos permita salir de la crisis, esa es nuestra lucha y la forma en la que recuperaremos nuestra independencia. Los derechos no se mendigan, se exigen”.

” Nuestra lucha ha rendido frutos, para la definitiva nos debe encontrar juntos. Nuestro plan tiene que ver con hacerle la vida imposible a la dictadura, no hay lugar donde la justicia no llegue”, acotó.

“Tu tiempo se acabó Maduro, el pueblo abraza la posibilidad de futuro, se acabó el tiempo de la dictadura, lo digo con entereza”

En este orden de ideas, Guaidó expresó: ” Hoy nos toca renacer y ver nuestra segunda independencia con la fuerza que generan hombres y mujeres que quieren ser libres. Recordaremos estos años de lejanía de persecución”.

“Estamos juntos en esta batalla, el faro sigue encendido, está batalla nació para no morir. Como esa alianza que hizo Bolívar en su momento, hoy nosotros la tenemos, la pandemia no nos va a derrumbar “, añadió.

“En un futuro podremos ver a nuestros hijos a la cara y no bajaremos la mirada porque luchamos. Debemos estar movilizados y no convalidar una farsa, debemos luchar por condiciones “, recalcó.

“No nos vamos a prestar para una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa”

Por otra parte, el presidente de la AN, agredió a los países aliados a la lucha por la “libertad y democracia” de Venezuela. ” Los países que nos han acompañado en este proceso, gracias estamos aquí firmes. Tenemos una lucha de millones, y que quede claro que los venezolanos que están regresando no son armas biológicas, son connacionales que pueden hacer la diferencia”.

Para concluir, Guaidó puntualizó que “celebramos el espíritu de lucha por quienes siguen trabajando, saldremos con las capacidades que hemos construido, la opción es la libertad y la Independencia, es ver renacer la República. Que nuestros ancestros estén orgullosos de nuestro grano de arena “.

