Guaidó: Maduro ampara a criminales en Venezuela y expulsa a presidentes electos

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, quien se juramentó como mandatario encargado, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro protege a bandas criminales para que estén libremente en el territorio y expulsa a presidentes electos.

Estas declaraciones las ofreció desde la Universidad Metropolitana, donde estaba planeado el encuentro con el recién electo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Guaidó acusó a Maduro de recibir en el país a líderes de grupos “narcoterroristas”, de “amparar criminales a que puedan estar impunemente en Venezuela y por otro lado prohíbe el ingreso a un presidente electo, que puede ayudar a los venezolanos en el exterior”.

La mañana de este sábado 12 de octubre arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar en el estado La Guaira, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, sin embargo, la administración de Nicolás Maduro impidió su ingreso a Venezuela y lo expulsó del territorio.

Es por esto que el presidente de la AN venezolana hizo estas declaraciones, en las que explicó que la visita de Giammattei, electo para ocupar la presidencia en el período 2020-2024, tenía como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales y sumar apoyo para solventar la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país.

Detalló que también tenían previsto hablar sobre la aceptación de los pasaportes venezolanos que estén vencidos, buscando estrategias para solventar el estatus de los migrantes venezolanos en el mundo.

“Los presidentes no vienen a visitarnos vienen a sostener reuniones que ayuden a solucionar la crisis en Venezuela, no estamos solo para fotos, no es un paseo” dijo Guaidó.

Es por esto que reiteró que, pese a la prohibición de ingresar a Venezuela al presidente electo de Guatemala, la agenda planteada para este encuentro seguirá adelante, aprovechó la oportunidad para agradecer a Alejandro Giammattei su intención de visitar el país.

