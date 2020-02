Guaidó desmintió a Diosdado y mostró su cédula devuelta por funcionarios honestos (Foto)

Entornointeligente.com /

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. | REUTERS/Manaure Quintero

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mostró este viernes su cédula de identidad devuelta por funcionarios tras su llegada al país.

Guaidó compartió una foto en su cuenta de Twitter donde tiene la identificación que unos funcionarios se la hicieron llegar.

“Con Partida de Nacimiento y Cédula. Gracias a los funcionarios honestos y comprometidos que nos ayudaron y me la hicieron llegar. La dictadura que atienda sus fracturas internas y sus divisiones, lo que viene es inevitable. No estamos solos. Ni fuera ni en casa”, escribió.

Con Partida de Nacimiento y Cédula. Gracias a los funcionarios honestos y comprometidos que nos ayudaron y me la hicieron llegar.

La dictadura que atienda sus fracturas internas y sus divisiones, lo que viene es inevitable.

No estamos solos. Ni fuera ni en casa. pic.twitter.com/By5xlAUfpL

— Juan Guaidó (@jguaido) February 15, 2020

