Guaidó, desde Yaracuy: Los venezolanos deben movilizarse en todo el país para lograr el cambio – Noticiero Digital

Entornointeligente.com / El presidente (e) designado por la AN/2015, Juan Guaidó sostuvo este sábado que los venezolanos “deben movilizarse” en todo el país para lograr el cambio, tras una visita al estado Yaracuy donde promocionó el Acuerdo de Salvación Nacional.

El dirigente opositor mostró fotos y un video del acto en su cuenta Twitter y posteó lo siguiente: “Hoy desde Yaracuy, invito a nuestros líderes y dirigentes en todo el país a buscar y organizar a los venezolanos, a organizarlos y movilizarlos, a explicarles e incorporarlos; que sepan que no están solos, que podemos y vamos a resolver esta crisis”.

Por medio de una nota de prensa publicada en el portal web de la Asamblea Nacional del 2015 , detallan que en compañía de varios diputados, Guaidó asistió al 28 Aniversario del partido Convergencia, en donde agradeció a sus militantes “la firmeza que han mantenido en la lucha por lograr el cambio que urge en la nación y por no doblegarse ante los cómplices de la dictadura en Yaracuy”.

Lea a continuación el resto del comunicado de prensa íntegro de la AN/2015: “Los partidos políticos son el sostén de la democracia. Sin democracia no se come, sin democracia no se puede elegir libremente el futuro de nuestro país; sin libertad no se decide. Es momento de mayor y mejor Unidad para lograr el Acuerdo de Salvación Nacional”.

Sobre el Acuerdo de Salvación Nacional, dijo que el mismo “no llegará solo”, por lo que invitó a los yaracuyanos y a todas las fuerzas vivas de la región a sumarse al mismo.

Informó a los presentes en la actividad con motivo del 28 aniversario de Convergencia que el Acuerdo de Salvación Nacional contempla la Convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas; la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el Covid-19, garantías democráticas para todos los actores de las fuerzas democráticas y el chavismo, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Acuerdo.

Este viernes 11 de junio, el presidente interino estuvo en el estado Carabobo; allí visitó el sector La Alcantarilla, en Puerto Cabello; donde caminó junto a los ciudadanos, representantes de gremios, sindicatos, estudiantes y partidos políticos; también sostuvo reuniones con las estructuras políticas regionales y la sociedad civil del estado; y con monseñor Saúl Figueroa, de la Arquidiócesis de Puerto Cabello.

Hoy #12Jun , en #Yaracuy

