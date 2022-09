Guaidó dará una rendición de cuentas este 16 de septiembre

Entornointeligente.com /

NotiGlobo.- Para este16 de septiembre se estima que el dirigente de oposición y líder político venezolano , Juan Guaidó, realice un balance y rendición de cuentas a todos los venezolanos.

Así lo informó Guaidó mediante un video divulgado en Twitter , donde señaló que el propósito de la actividad es mantener la transparencia para derrotar la propaganda de desinformación impulsada por el chavismo.

«Nos quieren hacer creer que no hay emergencia humanitaria en Venezuela y que los aportes para la ayuda humanitaria no son necesarios, o se los robaron; o que la lucha por la democracia no rendirá frutos. Si has tenido dudas con respecto a esto, (Nicolás) Maduro te engañó», señaló.

Invitó a los ciudadanos a «conectarte por las redes sociales», pues consideró que es el único espacio que para comunicarse con la ciudadanía ante «el bloqueo de desinformación».

«Estaremos en vivo por nuestras cuentas. Recibir y difundir información oficial es enfrentar las mentiras del régimen (…) Por eso el 16 de septiembre haremos un balance a la nación, rendiremos cuenta de lo que hacemos para enfrentar a la dictadura y recuperar la democracia», manifestó Guaidó.

