Guaidó celebró la participación de la Consulta Popular: “Democracia mata dictadura”

Archivo (Photo by YURI CORTEZ / AFP) El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a los venezolanos por su participación a la Consulta Popular y resaltó el trabajo de los voluntarios de este proceso que logró todos los objetivos de este sábado 12 de diciembre

Entornointeligente.com /

Archivo (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a los venezolanos por su participación a la Consulta Popular y resaltó el trabajo de los voluntarios de este proceso que logró todos los objetivos de este sábado 12 de diciembre.

lapatilla.com

En una declaración para ofrecer un balance final de la jornada, Guaidó expresó que hoy se movilizó en Venezuela la esperanza, la confianza, en un país que cree en sí mismo, y también recalcó el valor del venezolano para no caer en chantajes de la dictadura. “Hay que resaltar a un pueblo que sin comida se movilizó hoy sin caer en chantaje”, dijo.

El mandatario interino expresó que la Consulta Popular cumplió con todos los objetivos que se planteó el Gobierno interino y resaltó la gran movilización de venezolanos que contrasta con el fraude convocado por Nicolás Maduro. “”Consulta mata fraude, gente mata soledad, democracia mata dictadura. El contraste de la soledad de la dictadura, de la soledad hoy, ni por chantaje”, aseguró.

“Ni a metro de Miraflores pudieron montar un tarantín para decir que estaban celebrando nada. Andan desesperados viendo a quién le echan la culpa”, comentó Guaidó.

También hizo énfasis en que a sabiendas que los venezolanos demócratas son mayoría, siguen en la calle trabajando por el país. “Más temprano que tarde los que están afuera van a regresar porque vamos a derrotar a la dictadura”.

Por último, pidió esperarlos resultados de la Consulta Popular que serán entregados por el comité organizador. No precisó la hora en que se darán cifras.

The post Guaidó celebró la participación de la Consulta Popular: “Democracia mata dictadura” appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

Entornointeligente.com