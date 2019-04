Guaidó apoyó protestas por falta de servicios públicos e invitó a permanecer en la calle

Entornointeligente.com / Juan Guaidó / Foto EFE El presidente (E) Juan Guaidó pidió este domingo a los venezolanos manifestar su rechazo a la tragedia que provocó el régimen de Nicolás Maduro e invotó a la ciudadanía a permanecer en la calle. A través de su cuenta de Twitter, Guaidó consideró que es el momento de protestar organizados , para así proteger a los vecinos y el país. “Esto sólo se terminará cuando se concrete el cese de la usurpación”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que los apagones no se tratan de sabotaje ni de que el régimen está racionando porque quiere. A su juicio, esta situación se generó por un colapso en el sistema eléctrico que ahora no pueden solucionar por son unos “incapaces”. Tenemos que manifestar nuestro rechazo al régimen usurpador que provocó la tragedia más grande de nuestra historia. Es el momento de protestar organizados, para así proteger a nuestros vecinos y proteger a nuestro país. ¡Vamos juntos y vamos con todo! #OperacionLibertad pic.twitter.com/LSuCRn8KLO — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de marzo de 2019 Ni hay sabotaje ni están racionando porque quieren: olvídense de esas matrices. Esto sólo se terminará cuando se concrete el cese de la usurpación: llevaron el sistema eléctrico a un colapso porque son unos corruptos y ahora no pueden solucionarlo porque son unos incapaces. — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de marzo de 2019 Guaidó invitó a una actividad de calle este lunes 1 de abril. “Nosotros no nos escondemos como el dictador. Ponemos el pecho con ustedes y junto a ustedes. No podrán con nosotros”, aseveró. Así que mañana nos vemos en las calles. Nosotros no nos escondemos como el dictador. Ponemos el pecho con ustedes y junto a ustedes. No podrán con nosotros. #NoNosAcostumbraremos pic.twitter.com/mQbzUpes4B — Juan Guaidó (@jguaido) 1 de abril de 2019 + Información Seguir leyendo en el medio que originalmente publicó esta noticia RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

Entornointeligente.com