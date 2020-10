— Juan Guaidó (@jguaido) October 30, 2020 The post Guaidó alertó que los abuelos venezolanos mueren de hambre por el genocidio de Maduro appeared first on LaPatilla.com

Juan Guaidó. REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lamentó este viernes 30 de octubre la muerte por desnutrición de dos adultos mayores en la comunidad de Puente Hierro , Caracas. Asimismo, cargó contra el régimen chavista de Nicolás Maduro, al cual responsabiliza de un “silencioso genocidio” contra la población más vulnerable.

“Dos adultos mayores han muerto en sus casas. Murieron de hambre por el genocidio silencioso de la dictadura”, enfatizó Guaidó en Twitter. “Se robaron el dinero del sistema de pensiones, destruyeron la economía y el valor del salario, privilegian la importación para beneficiar a corruptos”, comentó en referencia al régimen de Maduro.

Para el presidente interino, “Venezuela está en una catástrofe humanitaria. Es uno de los cinco países del mundo en riesgo de hambruna y no sería por desastres naturales o conflictos armados, sino porque destrozaron el aparato productivo. Maduro y sus cómplices son responsables de estas muertes por hambre”.

Además, Guaidó rechazó la tesis chavista que siempre achaca a las sanciones del Departamento del Tesoro la debacle económica que padece Venezuela. “Las sanciones no impiden ni producir ni importar alimentos”, recordó.

“La peor sanción es Maduro. Todos podremos tener suficiente comida en nuestras mesas con nuestro trabajo cuando salgamos de una dictadura que reparte la miseria”, apuntó Guaidó, quien volvió a plantear la urgencia de un Gobierno de Emergencia Nacional que pueda “acceder a financiamiento y cooperación internacional para solucionar la crisis”.

El presidente encargado reconoció que su “responsabilidad de proteger a los venezolanos. Es necesaria toda la ayuda posible. Seguiremos esforzándonos en procurar recursos que puedan ser implementados por organismos multilaterales y ONGs en Venezuela para amparar a nuestra población más vulnerable”.

