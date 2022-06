Guaco puso a vibrar al público de Caracas en la Terraza del CCCT

Entornointeligente.com /

La fuerte lluvia que cayó anoche sobre el cielo de Caracas, retrasó un poco los planes de Guaco, pero no se salió por completo con la suya pues «La súper banda de Venezuela» terminó reencontrándose con su público de la capital en un concierto de antología.

A las 9:36 pm se empezaron a escuchar los primeros acordes de la orquesta liderada por Gustavo Aguado, que rápidamente encendió los ánimos de los presentes al ritmo de Guaco y tambora, Cuatro estaciones, Baja, Te lo tengo que decir, Ahora no, Sueño, Me muero de ganas, Pa´ti, Te llevo conmigo, Si usted la viera y Me quedo loco .

Uno de los invitados especiales de esta celebración de Guaco fue el cantautor y multinstrumentista Marcial Istúriz, quien se unió a Aguado, Diego Rojas, Mark Meléndez y Elahim Monicou para interpretar Las caraqueñas, Ya no eres tú, Deshonestidad y Como es tan bella .

La noche avanzó con la presencia en el escenario de Kiara, a quien Aguado presentó como «una hermana». La artista dejó boquiabierto a los asistentes con Qué bello , Descarado (al ritmo de Guaco) y Siempre juntos .

Daniel Somaroo revivió una época al unirse a sus excompañeros de «La súper banda de Venezuela» y entonar Sentimiento nacional.

Una vez más la orquesta, ganadora del Grammy Latino, dirigida por: Juan Carlos Salas: (director musical/trompeta) e integrada por: Alexis Moreno (charrasca), Yonis Flores (tambora), Gustavo Molero (percusión menor), Edepson González (teclado), Arnaldo «Patatín» Guacarán (timbales), Humberto Cassanova (batería), Vladimir Quintero (tumbadoras), Norman Cepeda (trombón), Rafael Greco (saxofón), Kender Medina (trompeta), Carmelo Medina (guitarra) y Henry Paul (bajo) dieron muestras del talento y virtuosismo que ha caracterizado a la agrupación a lo largo de su trayectoria.

Guaco pudo reunirse con su incondicional fanaticada gracias al esfuerzo de Total Show Entertainment y Eventos Globales.

El show estuvo marcado no solo por un ambiente festivo sino también por un impactante juego de luces y el potente sonido de «La súper banda de Venezuela».

La recta final llegó al ritmo de Dulce y bonito, Si fuera tú bailo, Quiero decirte, Lo eres todo, Eres más, Pídeme, Vivo, A plena vista, Todo quedó quedó y Lágrimas no más . @yolimer Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

