Guía de regalos gamers para el Día del Padre

HyperX sugiere armar un kit o también obtener uno de estos productos adquiriéndolos a través de los partners especialistas.

HyperX Stinger Core Wireless +7.1 son auriculares para gaming livianos y resistentes a un muy buen precio. Su calidad de sonido inmersivo está impulsada por altavoces de 40 mm con medios y agudos nítidos y graves impactantes. Mejora tu experiencia de chat con amigos gracias a su micrófono con cancelación de ruido que corta el sonido ambiental y pone énfasis en la voz. Opcionalmente puedes agregar sonido surround1 7.1 con software NGENUITY, ya sea con cable o inalámbrico. El sonido surround agrega otro nivel de inmersión que también te ayuda a captar los sonidos de los enemigos a través de un audio posicional más exacto. Con la opción inalámbrica, puedes liberarte de los cables sin tener que preocuparte por la latencia de audio. No importa qué opción elijas, Cloud Stinger Core son audífonos para gaming confiables que están listos para el juego diario. Se consigue a partir de los $11.727

Auriculares 4.jpg HyperX Cloud II Wireless con DTS® Headphone:X® spatial audio brindan un audio posicional nítido y exacto, con una experiencia de juego más inmersiva. También cuenta con memory foam exclusiva de HyperX y cuero suave, haciendo que sea cómodo para largas sesiones de juego. El micrófono desmontable con cancelación de ruido evita que los sonidos del ambiente interrumpan tu chat de voz y puedan ser retirados cuando no están en uso. Los audífonos Cloud están optimizados para tu estilo de juego, y son famosos por su sonido, confort y durabilidad legendarios. Se obtiene a partir de $18867.

Auriculares 2.jpg HyperX Alloy Elite 2 para gamers, streamers, y multi-taskers. Si tu papá está necesitando tener más control en sus dedos, el HyperX Alloy Elite™ 2 es el teclado ideal. Con teclas multimedia especiales y una rueda de volumen de gran tamaño, este teclado gamer completo está listo para todo, desde edición de video a reproducción de películas. Está construido con interruptores mecánicos HyperX altamente confiables, balanceadas para velocidad y respuesta, para que puedas confiar en tus pulsaciones. Los LED expuestos de los interruptores combinan con los cobertores para teclas HyperX Pudding traslúcidas para brindarle a la iluminación RGB un brillo extra comparado con cobertores para teclas de colores sólidos. Se consigue a partir de los $16593.

Teclado.jpg HyperX Pulserfire Surge Black es un mouse que brinda mejor estilo y esencia, con máxima precisión gracias al sensor Pixart 3389 y efectos de iluminación 360° RGB espectaculares con un exclusivo anillo de luz. Pulsefire Surge cuenta con ajustes de DPI nativos de hasta 16.000 DPI, lo cual brinda una gran precisión que será más que satisfactoria incluso para los shooters más exigentes. Los interruptores mecánicos Omron con gran capacidad de respuesta, preparados para 50 millones de clics, te aseguran que una vez que quieres seleccionar algo, lo harás con un sólo clic. Personaliza los DPI del mouse, configura colores LED individuales, asigna macros y guárdalos directamente en tu mouse con el software HyperX NGenuity. El Pulsefire Surge también viene equipado con grandes skates, que permiten un deslizamiento suave y controlado. Se obtiene desde los $6059.

Mouse.jpg HyperX FURY S Speed XL . Es ideal contar con un mousepad a la hora de armar el setup ya que permite una mejor dinámica y movimientos con el mouse. Está confeccionado con una costura especial antidesgaste sin bordes para ofrecerte una superficie lisa y uniforme. Ya sea que prefieras velocidad o precisión, el tejido de alta densidad brinda una superficie que se siente suave al tacto y está optimizada para su preferencia. HyperX FURY S cuenta con una superficie de tela suave para mayor comodidad en la muñeca y con una parte inferior de caucho natural texturizado diseñado para el máximo agarre cuando la acción se vuelve frenética. Se consigue a partir de los $4234.

Mouse pad.jpg El HyperX QuadCast™ S es el micrófono standmalone ideal con funciones completas, ya sea para el aspirante a streamer o el podcaster que busque un micrófono condensador con sonido de alta calidad. El modelo QuadCast S brinda iluminación RGB y efectos dinámicos que son personalizables a través del software HyperX NGENUITY. Es compatible con PC, PS5™, PS4™, y Mac® así como también con las principales plataformas de streaming, como OBS, OBS Studio, y XSplit para que puedas lograr la mejor calidad de sonido, juegues con quien juegues. Los mic QuadCast vienen con su propia montura anti-vibración para ayudar a reducir el murmullo cotidiano y un pop filter para amortiguar los desagradables sonidos explosivos. Conoce al instante el estado del micrófono con el indicador LED y simplemente toca para enmudecer y así evitar accidentes desagradables en medio de la transmisión. Con cuatro patrones polares seleccionables, este micrófono está preparado para cualquier situación de grabación y también cuenta con un cómodo dial de control de ganancia para ajustar rápidamente la sensibilidad de entrada. El adaptador de montura incluido es para roscas de 3/8″ y 5/8″ y es compatible con la mayoría de los pies. Se consigue a partir de $24784.

