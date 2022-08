Entornointeligente.com /

O estudo publicado no Journal of the American Medical Association aponta que durante o primeiro trimestre de gestação, uma mulher grávida pode fazer ressonância com segurança. No entanto, a exposição ao contraste de gadolínio em qualquer de suas formas, incluindo durante exames de ressonância, resultou no aumento do risco de efeitos colaterais para o feto após o nascimento.

Os pesquisadores examinaram mais de 1, 42 milhões de registros médicos em Ontário, Canadá, entre 2003 e 2015. Eles examinaram o risco de os bebês virem a morrer nos 28 dias subsequentes ao nascimento, bem como de desenvolver anomalias congênitas e outras potenciais doenças após serem expostos à ressonância no primeiro trimestre ou à ressonância com gadolínio.

GRAVIDA

Gravidas participam de estudo com ressonancia

Cerca de 5.600 das mulheres que constavam nos registros foram submetidas a exames de ressonância durante a gestação – aproximadamente 1.700 durante o primeiro trimestre e cerca de 400 delas com o uso de gadolínio (em qualquer estágio da gestação).

Ao calcular o risco de tal procedimento para os nascituros, os pesquisadores fizeram um ajuste por risco, considerando que as mulheres que precisaram se submeter a exames de ressonância tinham uma maior probabilidade de ter problemas de saúde (que exigiam exames de ressonância) que poderiam impactar na saúde dos seus filhos do que aquelas que não precisaram se submeter a tais exames.

