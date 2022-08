Grávida morre durante transferência após falta de vagas no Hospital de Santa Maria

Entornointeligente.com /

Uma grávida de 34 anos morreu no sábado depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória quando estava a ser transferida de ambulância do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Segundo um relatório médico, mencionado pela TVI, a mulher foi «obrigada» a mudar de unidade hospitalar, dado que o Hospital de Santa Maria «não tinha vaga no Serviço de Neonatologia para internar o bebé quando fosse provocado o parto».

A grávida recorreu ao serviço de urgência do Santa Maria no passado dia 22 de agosto, segunda-feira. Chegou com «um quadro de hipertensão arterial já com 6 dias e dispneia», embora não tivesse um historial de doenças nem uma medicação regular para este tipo de problema. Mais tarde, foi-lhe diagnosticada «pré-eclâmpsia grave e restrições de crescimento uterino».

Posto isto, era «urgente provocar o parto». Mas como não havia vaga para internar o bebé à nascença, a mulher foi transferida para o Hospital de São Francisco Xavier.

Na transferência, a grávida sofreu uma paragem cardiorrespiratória «que durou 17 minutos». Já no hospital, entrou em coma profundo até ter sido detetada morte cerebral. O óbito foi declarado no sábado, mas foi possível salvar o bebé «graças a um parto de cesariana feito de urgência».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com