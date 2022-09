Entornointeligente.com /

Grávida curte Rock in Rio com 36 semanas de gestação: 'Oportunidade de ver Iron Maiden' Ela foi ao festival acompanhada do filho mais velho de 6 anos e do marido. 'Em 2016, ele foi ao show do Iron na minha barriga', conta a veterinária Bianca de Santis. Por Cristina Boeckel e Suelen Bastos, g1 Rio

02/09/2022

1 de 2 A veterinária Bianca de Santis mostra a barriga de 36 semanas de gestação — Foto: Marcos Serra Lima/G1 A veterinária Bianca de Santis mostra a barriga de 36 semanas de gestação — Foto: Marcos Serra Lima/G1

A veterinária Bianca de Santis veio curtir o Rock in Rio com 36 semanas de gestação acompanhada pelo marido e o filho de seis anos. Ela comprou o ingresso quando já estava grávida.

«É uma oportunidade de ver o Iron Maiden», explica Bianca, fã do grupo que é atração principal do dia de metal, nesta sexta-feira (2).

O marido de Bianca, o engenheiro mecânico Gustavo Lima, destaca que a afinidade no gosto pelo metal e outros gêneros. «Sempre tem a música no meio», diz o marido.

O filho mais velho do casal, Pedro, de seis anos, acompanhou a família. Eles vieram da Taquara, na Zona Oeste do Rio, assistir ao primeiro dia de shows. Bianca conta que o garoto também assistiu a um show do Iron Maiden dentro do ventre dela.

«Em 2016, ele foi ao show do Iron na minha barriga», conta. Um dia antes de comparecer à Cidade do Rock, ela fez questão de se consultar com o obstetra que acompanha a gestação. «Fui à consulta ontem e ele disse que podia vir.»

