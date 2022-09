Grupo Sura reaccionó a investigación sobre presunto control del GEA

Entornointeligente.com /

A través de un mensaje, enviado a sus trabajadores, el presidente del Grupo Sura, Gonzalo Pérez, reaccionó a la información según la cual la Superintendencia de Sociedades le habría pedido a la Superintendencia Financiera de Colombia que inicie una indagación con el fin de determinar si existe control individual o conjunto entre el Grupo Sura, el Grupo Nutresa y el Grupo Argos.

En el mensaje, la cabeza de Sura manifestó que la compañía no ha recibido ninguna notificación formal sobre el asunto.

«Por medios de comunicación nos enteramos de que la Superfinanciera habría respondido que las tres compañías ‘no tienen inscrito en el Registro Mercantil alguna situación de control entre ellas o el reconocimiento de la existencia de grupo empresarial’ y pidió documentos a la Supersociedades que soporten su solicitud» , les dijo Pérez a sus empleados por medio de un comunicado en la página web de la compañía.

A pesar de que no han recibido la notificación, el presidente de Sura dio a conocer su posición al respecto.

«Consideramos oportuno compartirles algunas reflexiones en torno al cruce accionario y su validez como un instrumento que ha permitido durante más de 40 años el crecimiento y la expansión de Grupo Sura y sus compañías asociadas del portafolio» , escribió el directivo.

En un primer punto, manifestó que «Grupo Sura es un grupo empresarial independiente y no conforma grupo empresarial ni con Grupo Argos ni con Grupo Nutresa. Cada una de estas organizaciones tiene focos en negocios totalmente diferentes: financiero, alimentos e infraestructura. Así mismo, Grupo Sura tiene sus propios órganos de gobierno corporativo (Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Presidente, etc.), órganos en los que se toman decisiones autónomas sobre el funcionamiento y la estrategia de la Compañía. En conclusión, el poder de decisión de Grupo Sura no está sometido a la voluntad ni de Grupo Argos, ni de Grupo Nutresa, ni de ambas. Este sometimiento es el elemento determinante para que exista control» .

Agregó que Grupo Sura comparte con Grupo Argos y Grupo Nutresa, vínculos patrimoniales al ser accionistas entre ellas del Grupo Empresarial Antioqueño o GEA, pero que «esto no significa en ningún momento que sean un solo grupo empresarial ni que haya control conjunto entre ellas».

Según Pérez, este tipo de información causa un daño reputacional que se alimenta de desinformaciones e interpretaciones que no obedecen a la realidad.

Finalmente manifestó que en la compañía «tenemos la plena tranquilidad de que hemos actuado históricamente apegados a las normas, las instituciones y, en especial, a nuestros principios corporativos de responsabilidad, transparencia, respeto y equidad que nos orientan día a día en todas nuestras acciones y decisiones».

