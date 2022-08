Grupo dos 50 responsabiliza ministra e gestores pela crise nas urgências

Entornointeligente.com /

«É da Ministra da Saúde e da sua equipa a responsabilidade política pelas dificuldades atuais das urgências, bem como da competência das administrações hospitalares por si nomeadas e pelos conselhos diretivos das ARS o planeamento e gestão dos recursos humanos existentes e a aprovação das escalas de urgência das varias especialidades e das varias Instituições com serviço de urgência aberto ao publico».

É desta forma que o Grupo dos 50, composto por um conjunto de cidadãos que desempenham funções em diversas áreas da sociedade civil, desde a medicina à enfermagem e investigação científica, da magistratura e advocacia a economistas e professores do ensino superior e muitos outros, critica a realidade que tem marcado sobretudo os serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia de unidade do Serviço Nacional de Saúde de todo o país.

Para estes cidadãos, «o falhanço destas administrações e destas estruturas intermédias na antecipação dos problemas e na proposta de medidas para a sua resolução vêm revelar a gritante incompetência dos primeiros e a inutilidade dos segundos», pode ler-se num comunicado a que o DN teve acesso e que será enviado às entidades competentes.

No mesmo documento, o Grupo dos 50 – que integra nomes como Aguinaldo Cabral, Ana Matos Pires, Ana Prata, António Faria Vaz, Guadalupe Simões, Helena Roseta; Heloísa Santos, José Aranda da Silva, José Maria Castro Caldas, Maria Augusta Sousa, Marisa Matias e Teresa Gago – reconhece que existe «um problema grave na organização da prestação de cuidados na doença aguda», mas que o problema do encerramento das urgências vem de trás, de antes da pandemia da covid-19″, que ainda «veio agravar muito a situação».

Subscrever Os cidadãos criticam a atitude da tutela considerando que houve «uma inabilidade política que não é aceitável numa equipa ministerial que deve usar todos os meios para preservar o SNS», o qual «ainda é maioritariamente reconhecido como uma conquista civilizacional ímpar na democracia portuguesa», que permite «reduzir desigualdades» e «garantir níveis sanitários comparáveis com os melhores países do mundo».

E é neste sentido que o Grupo dos 50 apela aos governantes que «sejam tomadas, com a rapidez necessária, medidas estruturais que garantam ao SNS as condições para continuar a cumprir a missão para que foi criado, que é a garantia do direito à Saúde dos portugueses e que sejam assumidas todas as consequências pela incapacidade demonstrada por quem falhou com a obrigação primeira de manter o sistema acessível para todos os que dele precisam».

No comunicado, é deixada ainda uma crítica aos grupos económicos privados de prestação de serviços de saúde por «usarem esta situação como uma forma de combate político à reforma do SNS, induzindo nos cidadãos um sentimento de insegurança e passando a imagem de que só através da sua colaboração (e do consequente pagamento dos serviços prestados com o dinheiro dos contribuintes) será possível resolver os problemas».

