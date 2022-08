Grupo de empresários alvo de operação da PF são ‘verdadeiros exércitos virtuais’ e apresentam perigo, diz Camila Bomfim

Entornointeligente.com /

Oito empresários viraram alvos de mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na manhã de terça-feira (23), após a divulgação de menagens golpistas compartilhadas por WhatsApp.

Na conversa, apoiadores de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, articulavam um golpe de Estado em caso de derrota. A operação da PF busca descobrir se os empresários discutiram, organizaram ou financiaram atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou as quebras dos sigilos bancários e das mensagens, além do bloqueio das contas bancárias e dos perfis dos empresários nas redes sociais.

Luciano Hang, Afrânio Barreira Filho, e mais: quem são os empresários envolvidos em troca de mensagens golpistas

Para Camila Bomfim, jornalista da TV Globo em Brasília e apresentadora do Conexão GloboNews, a ação da PF indica que o teor das conversas dentro do grupo «empresários e política» não se tratava de uma troca de mensagens ingênuas.

«A gente ta tratando de grupos organizados que têm dinheiro pra financiar, que têm dinheiro para se comunicar e são verdadeiros exércitos virtuais. Então pessoas e grupos que têm essas características e que têm esse alcance têm perigo, ainda mais porque estão pregando contra a democracia.»

Em entrevista à Renta Lo Prete, Camila ainda avalia se a recente operação prevê um endurecimento das autoridades no próximo 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. No ano passado, às vésperas da data, Bolsonaro fez convocações para atos antidemocráticos.

«O 7 de setembro em 2021 foi uma lição para autoridades de todas as esferas, inclusive do STF, da mais alta corte do país «, analisa Camila. «Porque mostrou que esse grupo se organiza, ele tem um certo volume e ele prega junto com o presidente, vocalizado pelo presidente, ações completamente antidemocrátias. O próprio Bolsonaro disse ano passado que não ia mais cumprir decisão do STF.»

«É preciso ter estrutura, trabalho de inteligência prévio, feito com antecedência, para ter varredura nas redes sociais… é um trabalho sigiloso, mas é muito estratégico, então consegue orientar ações práticas.»

LINK ORIGINAL: G1 Globo

