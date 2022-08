Gruden: los correos electrónicos son ‘vergonzosos’, pero soy ‘buena persona’

Entornointeligente.com /

El ex entrenador de los Las Vegas Raiders , Jon Gruden, por primera vez, abordó públicamente la controversia de correo electrónicos que le costó su trabajo en octubre pasado.

Gruden, quien presentó una demanda contra la NFL el año pasado alegando que la liga lo señaló, habló el martes en el Little Rock Touchdown Club en Arkansas y dijo que iba a ser «honesto» con los reunidos.

Kirby Lee-USA TODAY Sports «Estoy avergonzado por lo que ha sucedido en estos correos electrónicos, y no pondré excusas por ello», dijo. «Es vergonzoso. Pero soy una buena persona. Creo eso. Voy a la iglesia. He estado casado por 31 años. Tengo tres niños geniales. Todavía amo el fútbol americano. He cometido algunos errores. Pero no creo que nadie aquí no lo haya hecho. Y solo pido perdón y, con suerte, tendré otra oportunidad».

Los correos electrónicos de Gruden, que contenían lenguaje racista, anti-homosexual y misógino, salieron a la luz por primera vez en un artículo del Wall Street Journal el 8 de octubre. Estaba al margen de los Raiders ese fin de semana, antes de que The New York Times publicara un artículo el 11 de octubre que contenía correos electrónicos adicionales. Gruden, quien había firmado un contrato de 10 años por un valor de $100 millones para dejar la cabina de Monday Night Football de ESPN y regresar a los Raiders en 2018, renunció esa noche.

Los correos electrónicos salieron a la luz en una investigación de la NFL sobre las condiciones laborales con la franquicia de Washington cuando Gruden estaba enviando mensajes con el entonces ejecutivo de Washington, Bruce Allen.

La presidenta de los Raiders, Sandra Douglass Morgan, una excepcional ejecutiva de raza negra en la cima de una franquicia de la NFL 5d Jason Reid | Andscape Derek Carr tiene en 2022 la oportunidad de (finalmente) ganarse el respeto de la NFL 31d Ivis Aburto | ESPN Digital Doble victoria legal contra la NFL de Jon Gruden, ex head coach de Las Vegas Raiders 98d Paul Gutierrez 2 Relacionado La NFL, sostiene la demanda, había estado en posesión de los correos electrónicos desde junio de 2021.

«Pregúntenle a la NFL», dijo el propietario de los Raiders, Mark Davis, a ESPN en ese momento. «Tienen todas las respuestas».

La demanda de Gruden alega «interferencia tortuosa» por parte de la NFL y el comisionado Roger Goodell, diciendo que filtraron selectivamente sus correos electrónicos para forzar su destitución.

De los 650,000 correos electrónicos recopilados en la investigación, sostiene la demanda, los de Gruden fueron los únicos que se hicieron públicos. También fueron escritos cuando era empleado de ESPN.

El 25 de mayo, la jueza de Nevada Nancy L. Allf falló a favor de Gruden, abriendo la posibilidad de un juicio con jurado, al denegar la moción de la NFL para obligar al arbitraje, así como la moción de la liga para desestimar el caso por completo.

Hablando en Little Rock el martes, Gruden se puso lloroso cuando la multitud lo aplaudió.

«Me emociono, ya sabes, porque hay muchos malentendidos en este momento», dijo. «Lo que lees, lo que escuchas, lo que ves en la televisión. Demonios, trabajé en ESPN durante nueve años. Trabajé duro en ese trabajo. Ya ni siquiera quiero ver el canal porque no me lo creo todo». es cierto. Y sé que mucho de eso es solo tratar de que la gente mire. Pero creo que tenemos que volver a la realidad».

Después de la renuncia de Gruden, los Raiders, bajo la dirección del entrenador interino Rich Bisaccia, tuvieron marca de 7-5, ganaron sus últimos cuatro juegos para terminar 10-7 y reclamar el segundo cupo del equipo en los playoffs desde 2002. Pero después de perder un juego de la ronda de comodines de visita ante el eventual campeón de la AFC, Cincinnati Bengals , Davis reemplazó a Bisaccia y al gerente general Mike Mayock con los empleados de los New England Patriots desde hace mucho tiempo, Josh McDaniels y Dave Ziegler, respectivamente.

