Grote behoefte aan sikkelcelinformatie

– Door de vele vragen tijdens de kick-off van haar sikkelcelbewustwordingsproject is het duidelijk voor Andressa Hunsel gehuwd Ambrose dat er een grote behoefte is aan informatie over de erfelijke bloedziekte. Dat de aanwezigen tijdens de Zoomsessie met tal van vragen zaten, is een grote motivatie voor de organisatie om door te gaan met haar campagne, die zaterdag startte op Wereld Sikkelceldag en tot en met 30 september loopt.

“Het was zeker een prachtig moment”, zei Hunsel. “Er is duidelijk een grote vraag naar informatie over de ziekte. We hebben niet eens alle vragen kunnen beantwoorden.” De mensen kregen daarom ook het e-mailadres ([email protected]) van dokter Nicole Oldenstam. De specialist van bloedziektes participeerde als deskundige in de virtuele ontmoeting.

De internist-hematoloog zei dat er in Suriname vijftienhonderd sikkelcelpatiënten zijn, van wie vijfhonderd kinderen. Hoewel de ziekte ongeneselijk wordt genoemd, zijn er volgens Oldenstam enkele behandelingen die daarin verandering kunnen brengen. “Middels een beenmergtransplantatie is het mogelijk genezen te worden, maar er zijn ook grote risico’s aan verbonden.”

Hunsel, als moeder van een dochter met sikkelcel, en NPS-politica Silenta Neslo, die sikkelcelziekte type SS heeft, deelden hun ervaring met de mensen. Eerder zaterdag was er, eveneens via Zoom , een sessie voor kinderen. Daarbij werden er, in samenwerking met stichting Help Us, Help Them, virtueel spelletjes met de kleintjes gespeeld.

