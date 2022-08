Entornointeligente.com /

A chegada de caixas e caixas de madeira com quadros, esculturas e outras peças se mistura ao som de máquinas e operários para anunciar que o acervo está de volta ao Ipiranga . O museu mais antigo de São Paulo se prepara para reabrir as portas em 7 de setembro, no Bicentenário da Independência , após quase dez anos fechado e uma ampla reforma. Durante esse longo período, a sociedade mudou, debates se acirraram e a instituição busca se atualizar para a volta.

