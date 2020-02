“Gringo” Gonzales reaparece y aclara que no será candidato

Entornointeligente.com /

José Alberto Gonzales, expresidente de la Cámara de Senadores y exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aclaró que se alejó de la política y es falso que haya otorgado un poder para que lo postulen como legislador , al igual que el expresidente Evo Morales.

También aseguró que su residencia temporal en Argentina no es como asilado , sino gracias a una visa, según UrgenteBo.

“Totalmente falso, yo no voy a ser candidato absolutamente a nada, es una decisión personal que tomé. Y aparte, antes de dejar el cargo de embajador ya habíamos decidido con mi familia que tenía que dejar la política, estaba prácticamente en vísperas de hacerlo . Reitero, no estoy aquí en condición de refugiado ni de asilado, tengo una visa como la que le dan a cualquier otro ciudadano que vive en Argentina”, explicó.

Las declaraciones del “Gringo” Gonzales surgen a partir de que Morales otorgó un poder a su abogado para que inicie trámites con el fin de que lo postulen como candidato a diputado o senador.

“Estoy a 700 kilómetros de Buenos Aires, la capital federal. No estoy candidateando a nada, prácticamente desde que renuncié apagué mi celular, cambié de número y no contesté absolutamente a nadie y la única comunicación que tengo es con mi hija, con mi nieto, mi madre, mi esposa, no estoy en contacto con nadie más”, contó.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

