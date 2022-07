«Gringo» Castro reclamó una «mesa de diálogo» para resolver los problemas urgentes

Entornointeligente.com /

El líder de la UTEP y del Movimiento Evita alienta el perdón para aquellos que atacan y dividen desde el campo popular. «El Gringo» insiste que en la división ganan los neoliberales, como ocurre en Ecuador. Misericordia y rezo. No es un slogan de campaña. Es el método que Castro viene reflexionando ante sus compañeros de la UTEP y el Evita por el constante el divisionismo en el campo popular y su expresión en la política electoral . «Debemos pedir a Dios y la Virgen que nos ayude a unirnos», señaló.

Informate más Paro del campo: qué reclama la Mesa de Enlace y qué respondió el Gobierno Las palabras de Castro se produjeron días atrás en una movilización de la UTEP frente al consulado de Ecuador, que es el escenario ideal para entender que un gobierno neoliberal llega a gobernar por las divisiones entre los partidarios del ex presidente Rafael Correa con el mayor movimiento indígena, CONAI.

La reflexión de lo que pasa en Ecuador, América Latina y el mundo es que «el proyecto neoliberal que influye sobre nuestra forma de pensar y cultura. Es un proyecto que necesita que seamos individualistas, que no nos importe el prójimo, que no nos preocupe nuestros vecinos. Como se contrarresta. Cómo se lucha contra un sistema que tiene al dinero como Dios. Es un modelo deshumanizante, sin amor, sin Dios que nos bendice y nos une. Este proyecto hoy está en Ecuador».

Luego se refirió a las protestas de la CONAI y las organizaciones que se movilizan, trabajan y producen, que cortan las rutas cuando. «Cortamos la ruta contra las políticas neoliberales no es un tema personal contra algún presidente Macri o Lasso», justificó. Según pudo saber este medio, el Gringo Castro se sumará en las próximas junto al diputado Juan Carlos Alderete, de la CCC, a la movilización de los partidos de izquierda contra el ajuste.

«Necesitamos construir humanidad, cuando se construye el pan, se comparte la vida, construimos un nosotros cada vez más grande que le puede decir a los proyectos de concentración económica que no estamos de acuerdo que implica grandes movilizaciones populares que no queremos el aumento de precios de los alimentos donde las grandes corporaciones dicen quien come y no. Nosotros unidos contra el proyecto deshumanización hambre y mata» , dijo Castro días atrás.

«Lo que pasa en Ecuador es tremendo, pero vean el espacio político de Correa no se pudo unir con la CONAI. No pudieron unirse para pelear contra el que gobierna hoy y no ganaron las elecciones. Nuestros enemigos trabajan en nuestras contradicciones, en aquello que no nos une, mucha misericordia con quienes nos atacan e igual son del campo popular, el perdón, te perdono porque el otro viene por nosotros, por vos y por mí. Tratar de trabajar juntos en la coincidencia. Es un momento complejo, nos peleamos en temas secundarios, las contradicciones del seno de nuestro pueblo, venimos de distintos procesos y aprendizajes. A veces nos queremos poner de acuerdo en lo menor y no nos unimos en lo más difícil. Ecuador hoy hambre, muertos, esto porque no se pusieron de acuerdo electoralmente. Reflexionemos los errores que cometemos como pueblo», afirmó.

Desde la UTEP -dijo el «Gringo»- pedimos el máximo nivel de unidad. «Nosotros enfrentamos a Macri unificamos a los movimientos populares y la CGT, fue el gran aporte para que Macri pierdas las elecciones. Tenemos que hacer lo mismo. Debemos pedir a Dios y la Virgen que bendiga nuestra lucha. Que nos ayude a unirnos. Tenemos que hacer todo lo posible. Porque lo que nos espera es lo que pasa hoy en Ecuador. Le pido a los compañeras y compañeros que reflexionen, con sus compañeros, en sus territorios, unidades productivas, como construimos mayor unidad en nuestros barrios, como eso se expresa políticamente, y como transformamos a la Argentina y América Latina en países que podemos vivir dignamente».

Al día siguiente de la marcha a la embajada, Castro participó de una conferencia de prensa de la UTEP y la Unidad Piquetera en el Congreso Nacional, tras los allanamientos y detenciones en comedores y merenderos de organizaciones sociales en Jujuy, Santa Fe y otras localidades. «Quería hablar de las diferencias. No son enormes. Si tenemos matices conceptuales de ideas y proyecciones de futuro, pero sin embargo cuando estamos trabajando en el barrio nos unimos, o cualquiera de las compañeras organizando un comedor, que tienen diferencias entre ellas y hasta con las madres de los propios pibes que van a comer, y hasta veces son insultadas por otras compañeras del barrio, pero jamás le niega el plato de comida a los chicos de esas compañeras madres que la insultaron. Esa actitud debemos tener los movimientos populares para construir la unidad necesaria para pelear contra los neoliberales», sostuvo.

«Esto aprendimos muchos hombres, con toda nuestra carga de machismo, para entender la unidad», añadió.

El jueves que viene la UTEP realizará un gran encuentro en la Plaza de los Dos Congresos con agrupaciones sociales y de izquierda. «Personalmente voy a ir a la movilización de los compañeros de la Unidad Piquetera, no quiero hablar en el acto, voy al lugar donde sea que quieran los compañeros y los invito a que vengan a la muestra para el sentido de unidad y solidaridad que necesitamos para explicarle a los sectores que creen que nosotros no trabajamos, que somos planeros, todas esas cargas de humillaciones y estigmatizaciones la vamos a combatir con el grado de unidad necesaria para desarrollar una estrategia como clase trabajadora con la presencia de CTA y CGT, algunos de ellos hoy aquí, porque el proceso que se viene la derecha no la tiene servida, entre ellos están divididos, tienen sus diferencias, a nivel mundial, Latinoamérica, y Argentina, vienen por nosotros porque hemos crecidos, somos fuertes y estamos dispuestos a combatir, por eso vienen por nosotros. Entonces esa derecha se fractura también y en la medida que logremos construir unidad más fracturan tendrán ellos. Por eso unidad de toda la clase trabajadora», concluyó.

LINK ORIGINAL: Ambito

