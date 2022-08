Grima ideológica chavistas y ex chavistas con la oposición

Entornointeligente.com /

Con amigos así para que enemigos, también vale preguntarse ¿complacer a los amigos en aspiraciones burocráticas porque soy gobierno, es obligado?, se me antoja pensarlo al leer extensas opiniones contra Nicolás Maduro provenientes de supuestos chavistas, varios porque no fueron tomados en cuenta siendo algo así como influencers de la revolución, años después venidos a menos y a quienes para nada les deseo males, por el contrario hay buena fe revolucionaria en estos planteamientos y principios cónsonos con el socialismo.

Uno de esos caballeros dice no saber quiénes son los asesores económicos de maduro, adorna directamente e insulta con la misma falta de respeto opositora colocando en minúsculas «maduro» ironizando al Presidente electo constitucionalmente, quizá porque en el odio o grima hacia el Jefe del Estado único que despacha en Miraflores, es primer mandatario nacional y no hay otro. Quien parece no haber madurado y se niega a ver la Venezuela actual, pretende ser influencer, y al tongonearse se le nota el bojote parte de una canción usada por Hugo Rafael Chávez Frías y entonada en sus programas «Aló Presidente».

Prosigue el insulto al Presidente burlándose del traje que vestía porque no tenía color rojo, intenta presentar al Mandatario cual vendido a intereses económicos de empresarios e industriales, sin darse cuenta del reconocimiento tácito al Jefe de Estado de todas y todos, se reunieron a fin de iniciar una nueva economía. Iba a dejar de leer este señor molesto, pero llamó ridículo a quien el escribidor no descalificaba tiempo atrás, a Maduro Moros Presidente de la Asamblea Nacional y Canciller de la República, junto a Chávez en lealtad y admiración. Al «influencer» esos mismos influyentes poderosos son capaces de convencerlo para el trabajo opositor, algunos conocidos no ocultan el ardiente deseo por derrocar a Maduro, y se solazan internamente con la desaparición física de Hugo Chávez.

El escribidor a quien no menciono como dice Mario «La Hojilla» Silva, para no envanecerle su credibilidad opositora en la que se encierra dándoselas de famoso, argumenta en torno a economía, dicta clases de política tributaria y cataloga por segunda vez en su escrito de ridículo ante el mundo a Nicolás Alejandro Maduro Moros. Este tipo de resentidos por lo visto aspiraban ser Vice Presidente, estar cerca del «coroto» y una vez defenestrado el chofer del Metro, o asesinado, hacer historia al encargarse de la Presidencia así fuese por un ratico.

Notable viene siendo leerles los calificativos de traidor, sinvergüenza, vendido e impúdico que le aplican al que llaman «madurismo entregado al capitalismo», porque FEDECAMARAS publicó un comunicado admitiendo que trabajan para impulsar recuperación económica mediante un nuevo modelo de desarrollo que tiene como centro al trabajador, porque «las riquezas naturales apuntalarán las economías». Queda confesado entonces que los fedecamaros se hacen los sordos, pues el Presidente Maduro dice diariamente todo lo contrario al propugnar el SOCIALISMO y evocar a Chávez.

Este extremista de influencia perdida recuerda a los que en 1973 en Chile aceleraron la caída de Allende con un lenguaje similar, allá los gringos tenían infiltrados en la izquierda, clave del trágico final allendista, trabajando junto a periódicos de derecha y la oligarquía austral, capitalistas acomplejados y mal pensados. 49 años después supuestos chavistas puros piden la salida de maduro (otra vez colocado en minúsculas por el articulista protestón), la vuelta al camino de Chávez y salvar la patria, en esa tozudez y los planes de Washington para destruirnos, deberían ponerle atención nuestros compatriotas chavistas o no, trampa demócrata cristiana y social demócrata.

LINK ORIGINAL: Aporrea

