Griezmann: “Neymar es top, puede caber en el Barça” – AS.com

Mundo Deportivo y Sport abren sus ediciones de este sábado con una entrevista al francés Antoine Griezmann , quien, para empezar, avala así el posible regreso de Neymar al Barça : “Hay que ver si se hace porque hay muchas cosas esn el traspaso pero es crack mundial, jugador top y puede caber en el Barça”. Con quien sí ha entablado las primeras conversaciones pese a que aún no se ha unido al resto del grupo es con Suárez , que ya se entrena en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí: “Luis Suárez porque es uruguayo y ya saben la amistad que tengo con todos los uruguayos. Hemos estado hablando estos últimos días”.

Con quien no ha hablado es aún con Messi. Y ese silencio del argentino hace crecer la incertidumbre sobre el posible recibimiento que puede tener : “Será fácil porque a los dos nos gusta jugar en espacios reducidos, dar asistencias, hacer goles y disfrutar del fútbol. Creo que será sencillo a pesar de que tendremos que entender el juego de cada uno. Yo estoy a disposición de lo que sea y haré todo para el equipo. ¿Que por qué no comentó nada cuando le preguntaron por mí? Creo que era por respeto, pero ya le preguntaremos tú (le dice a Ferrán Martínez, periodista de Mundo Deportivo) y yo el porqué (ríe). Es normal, ya has visto todo el lío que tengo ahora con mi ex club y por respeto no habrá querido contestar”.

Por último, Griezmann sorprende con el jugador que más le ha sorprendido en los primeros días de entrenamiento y partidos: Rafinha.

