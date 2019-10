‘GRID’: Llegando a la meta, pero no en primer lugar [RESEÑA]

Entornointeligente.com /

El nuevo título de Codemasters no se molesta en presentarte una historia. Al inicio pareciera que sí, pero se puede definir a ‘GRID’ como un conglomerado de carreras y retos bastante simple y directos. Seleccionar la pista, comprar un auto y jugar. A muchos les gusta el juego directo y en este tipo de juegos, la verdad que no se necesita mucho, aunque tal vez con ‘GRID’ se pudo hacer algo más.

El título de Codemasters, ‘GRID’, ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC. PEDAL A FONDO

Todas las carreras están divididas en el tipo de posibilidades que ofrecen. Desde autos clásicos hasta ‘Superautos’ , y a pesar de que la plantilla de vehículos no es tan elevada, posee el número correcto para darle variedad al título. ‘GRID’ apunta mucho por una jugabilidad o modo ‘arcade’ , como ya es habitual en la saga. Claro que podemos deshabilitar las ayudas para hacerlo más desafiante. Además, se esfuerza mucho por ofrecer un juego simple de jugar ya que cuenta con mecánicas que son ahora un estándar: la dirección de la pista y el retroceder ( ‘rebobinar’ ), por si haces una maniobra que te cueste muchos puestos. Hasta aquí, ‘GRID’ es un juego simple, el cual no ofrece nada nuevo y original. Gráficamente es correcto y goza de muchos detalles en pantalla, partículas y además aprovecha mucho la potencia de las consolas actuales.

El título de Codemasters, ‘GRID’, ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC. Debido a que no cuenta con clima dinámico u otros elementos de iluminación activa, se siente que han esforzado mucho en crear un entorno que se vea bien, dejando de lado las tendencias actuales, tal vez para optimizar gastos y tiempo en desarrollo, pero muchas de las pistas tendrían un mejor acabado al momento de competir en ellas. Eso sí, es posible configurar el tiempo en el que queremos correr pero solo es un cambio en la paleta de colores, la iluminación del entorno y no algo que va cambiando en base al tiempo.

Los circuitos son bastante variados y nos llevan a recorrer varias ciudades conocidas del mundo. Combina escenarios oficiales con algunos recreados especialmente para el juego. Podemos correr en San Francisco o intentar ser el mejor en indianápolis . Posee un buen balance entre todos los escenarios. Y si bien algunos prefieren escenarios reales, creo que han acertado para complacer a la gran mayoría de jugadores.

El título de Codemasters, ‘GRID’, ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante las carreras, tendremos un acompañante al que le podremos dar órdenes. Algo muy interesante ya que podremos pedirle ayuda para pasar a un auto rival o pedirle que bloquee a los que están detrás lo cual puede ser decisivo en las carreras. Es bueno resaltar que la inteligencia artificial está muy bien implementada, sus 400 conductas insertadas en el juego hace que sea muy variado y nunca sabes como van a reaccionar los autos rivales.

Otro detalles interesante es la modalidad ‘Nemesis’ , la cual se traduce en ser el enemigo de otro participante en la carrera y por ende, cuando se vuelva nuestro ‘Nemesis’ , el rival hará todo lo posible para que perdamos, osea chocar, jugar sucio y hasta bloquearnos; literalmente, no le va a importar perder con tal que tu pierdas la partida.

El título de Codemasters, ‘GRID’, ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC. CONTRA EL MUNDO

En el modo en línea solo encontramos 2 modos: ‘Partida privada’ y ‘Partida rápida’ . La primera es la creación de una sala de juego para un máximo 16 jugadores, donde tendremos control completo de la pista, el tiempo y demás detalles. En la segunda modalidad, el juego va a seleccionar todos los detalles. Cuando se supone que un juego está enfocado a la competición y el juego en línea, resulta un tanto decepcionante las opciones multijugador, ya que la progresión es nula, por lo que un factor en línea es de vital importancia.

CONCLUSIÓN

‘GRID’ es una gran franquicia. Pero, ¿se puede recomendar? Si, pero hay que ser consciente de sus limitaciones. Estoy seguro que en un futuro el juego tendrá mucho contenido y al igual que otros juegos, sus servidores tienen mucho tiempo de vida. ‘GRID’ es un juego con mucho potencial, pero depende de Codemaster y sus planes en su primer año.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital que Codemasters nos compartió. ’Overland’ puede ser encontrado en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Codemasters

• GÉNERO: Carreras, Simulación, Automovilísmo

• DISTRIBUIDOR: Codemasters

• ​PUNTAJE: 7.5

