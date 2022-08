Greve na Portway. Lisboa enfrenta recorde de voos cancelados este domingo

Entornointeligente.com /

É o terceiro e último dia de uma greve de trabalhadores da Portway, que iniciou na sexta-feira. É também o dia em é esperado o maio número de voss cancelados em Lisboa, entre chegadas e partidas: 78, valor que ultrapassa os 71 voos cancelados na passada sexta-feira e os 50 cancelados ontem.

De acordo com os dados disponíveis no site da ANA Aeroportos, ficarão em terra 38 aeronaves e não irão aterrar 40. Já no Porto, em Faro e no Funchal não estão previstos quaisquer cancelamentos. O Porto apenas registou constrangimentos no primeiro dia da paralisação, com 33 voos cancelados, sendo que já ontem todas as ligações de partida e chegada foram realizadas com normalidade.

Subscrever Contas feitas, a greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) provocou o cancelamento de 232 voos entre sexta-feira e domingo.

