Greve na Portway afectou cerca de 200 voos em três dias

A greve na Portway que decorreu entre sexta-feira e domingo levou ao cancelamento de cerca de 200 voos, e acabou em tom de conflito acentuado entre a empresa de handling e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), com a troca de acusações. Se para a Portway a greve afectou 196 voos nos três dias de paralisação, com especial incidência em Lisboa e Porto, o SINTAC fala em «pelo menos 230 voos cancelados», abrangendo também Faro e Funchal.

Se a Portway, concorrente da Groundforce e detida pela ANA – Aeroportos de Portugal, diz em comunicado que houve 33 cancelamentos em Lisboa e 36 no Porto, afectando companhias como a Easyjet, o sindicato contrapõe que os números dados pela empresa «contabilizam apenas as chegadas, e não as partidas». Assim, defende o SINTAC, este domingo citando os dados do site da ANA, foram cancelados «70 voos em Lisboa e 38 no Porto». «De referir que grande parte dos voos de carga e correio – que não fazem parte da contabilização da empresa – foram cancelados», adianta o sindicato em comunicado.

«No final, ficam os enormes prejuízos para passageiros, companhias aéreas e para a Portway, que sai desta situação com uma posição comercial e económica mais fragilizada», diz a empresa, defendendo que «esta foi uma greve sem razão e um acto irresponsável, que prejudica a recuperação financeira da empresa e a capacidade de traduzir essa recuperação em melhores condições para os trabalhadores».

Por parte do sindicato, este diz «lamentar» que a Portway considere irresponsável a paralisação, e que a empresa «não tenha ainda se consciencializado de que a responsabilidade é única e exclusivamente sua».

«Esta greve, e as consequências que a mesma causou nos passageiros, empresas de transporte aéreo, entre outros, poderiam ter sido evitadas se a Portway tivesse aceitado reunir com o SINTAC e ido ao encontro daquelas que são as pretensões dos trabalhadores», diz o sindicato.

Os maiores prejudicados, diz o SINTAC «continuam a ser os trabalhadores da Portway que, ao final dos três dias de greve e dados os dias de pré-aviso com vista a negociações, ficaram ‘órfãos’ de uma palavra e de uma proposta concreta da empresa para a qual trabalham».

De acordo com o sindicato, quando houve o último pré-aviso de greve, em Abril, este acabou por ser retirado «depois de a Portway se ter comprometido a reunir com o SINTAC». No entanto, diz, essa reunião «não aconteceu por ausência dos representantes da empresa no Ministério do Trabalho, tendo apenas aparecido um advogado».

Do lado da empresa, esta reitera que «os motivos alegados para convocar» a paralisação «não correspondem à verdade». «A Portway cumpre com toda a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo os acordos de empresa em vigor e os direitos laborais dos seus trabalhadores, defende, avançando, entre outros aspectos, que fez «actualizações remuneratórias no valor de 11%, desde o exercício de 2019 até à presente data» e que está a pagar os feriados «com um acréscimo de 150% face ao valor/hora».

Já o sindicato garante que a Portway «não tem cumprido com a legislação e regulamentação aplicáveis, uma vez que os feriados continuam a não ser pagos a 100%», e que lhe tem sido dada razão «por parte de alguns tribunais», e que «as únicas valorizações remuneratórias de 11% atribuídas pela Portway foram realizadas a chefias e a um número muito reduzido de trabalhadores».

No final do ano passado, a Portway contava com 1324 trabalhadores, tendo assistido 30.797 voos e gerado receitas de 51,4 milhões de euros, valores que comparam com os 53.834 voos e 83,2 milhões de euros de volume de negócios em 2019, antes da pandemia de covid ter paralisado o sector da aviação.

Este domingo foi também marcado por uma greve de pilotos da Easyjet em Espanha e que, segundo a agência de notícias espanhola Efe, obrigou ao cancelamento de 12 voos. Já esta segunda-feira está a decorrer uma acção de paralisação marcada pelos tripulantes de cabine da espanhola Iberia Express, que afectou dez voos.

